國北教大、日本茨城大學締結姊妹校 拓國際交流

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（中央社記者陳至中台北15日電）國立台北教育大學與日本茨城大學（Ibaraki University）締結姊妹校，未來計劃從學生交換、寒暑假短期課程、海外實習參訪、聯合研究等方面，逐步擴大合作，拓展國際交流機會。

國北教大今天發布新聞稿，12日在台北舉辦締結儀式，由國北教大校長陳慶和、茨城大學校長太田寬行（Ohta Hiroyuki）簽署，見證者包括多名台、日雙方外交和教育事務官員。

陳慶和表示，茨城大學在教育、工程、環境、社會及永續發展領域具備學術研究實力，尤其教育學院涵蓋幼稚園、小學、中學教育及特殊教育等完善的學制，與國北教大的專業發展方向相契合。

兩校在前期合作中已就多項議題深入討論，包含師資培育的發展方針、全英語授課的國際學程、海外實地學習機會等，累積豐碩成果。

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太田寬行致詞時，期待兩校未來有更進一步的合作，也強調茨城大學以自主與具韌性的區域為基礎，致力於成為永續社會的重要力量。未來聚焦於追求對世界的全面理解、強化其作為多方連結樞紐的功能、發展創新行動以創造永續環境等3大方向精進。

茨城大學是國北教大第21所日本姊妹校，全球累積133所國際姊妹校。國北教大將持續深化國際合作夥伴關係，為師生提供更多交流機會。（編輯：管中維）1131115