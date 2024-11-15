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日月潭花火音樂會11/16登場 若南投停班課就取消

2024/11/15 12:41
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（中央社記者蕭博陽南投縣15日電）日月潭花火音樂會明天登場，日月潭國家風景區管理處今天發出活動流程，日管處表示，密切注意颱風天兔動態，若南投縣政府宣布11月16日停止上班上課，活動就取消不再延期。

台灣大哥大日月潭花火音樂會受颱風康芮影響而延期至11月16日，沒想到又恐撞上颱風天兔，交通部觀光署日月潭國家風景區管理處表示，明天在水社中興停車場照常舉辦，會持續注意颱風動態並滾動調整，若南投縣政府宣布16日停止上班上課，活動就取消且不再延期。

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配合活動，日月潭紅茶文化季16日、17日在日月潭向山遊客中心、水社碼頭登場，今年活動以「相遇魚池，品味風土」為主題，整合紅茶產業、在地文化與觀光資源，邀遊客探索紅茶產地獨特魅力，現場設置70多個攤位，還有專區讓遊客體驗茶染、揉茶樂趣。

農業部農村發展及水土保持署今天透過新聞稿表示，魚池鄉1920年代起就以紅茶聞名，擁有豐富製茶技藝和文化底蘊，農村水保署積極參與推動日月潭紅茶文化季，以地方創生計畫協助魚池紅茶產業結合觀光發展，強化農村社區產業輔導、推動多元體驗、加值農村產業並深化食農教育，致力提升產業附加價值。（編輯：龍柏安）1131115

#日管處
#日月潭
#交通部觀光署日月潭國家風景區管理處
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