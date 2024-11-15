早安世界》12強賽黃子鵬好投江坤宇開轟 台灣2比1擊敗多明尼加2連勝
12強賽黃子鵬好投江坤宇開轟 台灣2比1擊敗多明尼加2連勝
12強賽台灣隊14日對上多明尼加，台灣隊先發投手黃子鵬6局無安打好投；打線靠著3局上江坤宇轟出陽春全壘打，加上8局上林立高飛犧牲打，三壘跑者陳晨威跑回本壘得分，終場台灣隊以2比1力克多明尼加，奪下2連勝。（看完整報導）
颱風天兔路徑不確定性高 暴風圈今中午前後涵蓋屏東及恆春半島
氣象署14日下午發布颱風天兔陸警，暴風範圍預計15日中午前後將涵蓋屏東跟恆春半島陸地，接近過程中東半部跟西南部的浪高將有3米以上，且隨著天兔接近，迎風面降雨也會逐漸增加，15日白天到晚上都將是降雨高峰，台東跟恆春半島有大雨或豪雨等級，花蓮山區也不排除有局部大雨機率。氣象署指出，天兔後續路徑仍有相當大的變數，但不管哪個路徑，東半部跟南部都會受到影響。（看完整報導）
APEC文件稱台灣China Taipei 秘魯主辦方：誤植已改正
台灣長年以「Chinese Taipei」（中華台北）名稱參與APEC，不過今年主辦單位秘魯在14日寄給媒體的官方信件中，卻以「China Taipei」介紹台灣領袖代表，引發外界聯想是遭中國施壓所致。外交部回應，秘魯方媒體組已表示是誤植，已及時改正。另外，「日經亞洲」引述台北知情人士報導，秘魯正急忙擁抱中國，並支持北京主辦2026年APEC年會，同時中國已要求秘魯暫緩批准台灣申請加入CPTPP。（看完整報導）
路透：蔡英文下週擬訪加拿大 出席哈利法克斯論壇
路透社引述兩名外交消息人士報導，前總統蔡英文擬於下週訪問加拿大，並在22日登場的哈利法克斯國際安全論壇發表演說。面對相關詢問，蔡英文辦公室表示，蔡前總統若有相關訪問的確認安排，會適時說明。（看完整報導）
友台議員盧比歐入閣 美國首位拉丁裔、被中國制裁國務卿
美國總統當選人川普13日透過聲明任命佛羅里達州聯邦參議員盧比歐擔任國務卿。盧比歐是美國參議院頭號對中鷹派之一，立場友台。他曾與前總統蔡英文及總統賴清德會晤，也說美台關係無論面臨多少壓力，美國將持續支持台灣，抗中立場鮮明的他先後因新疆、香港問題，兩度遭北京制裁。總統賴清德14日恭賀盧比歐的國務卿任命，並感謝盧比歐對台灣的堅定支持以及努力不懈捍衛全球自由與人權價值。期待進一步推進台美關係，以促進和平與繁榮。（看完整報導）
柯文哲涉侵占政治獻金 北檢扣押木可近4000萬元
北檢偵辦柯文哲政治獻金案，查出柯文哲、前競總辦公室主任李文宗等人，涉嫌以木可公司侵占政治獻金，檢察官為保全證據，日前向台北地方法院聲請扣押木可公司相關銀行帳戶獲准，合計3883萬7712元，以確保將來法院諭知沒收犯罪所得後的追徵。（看完整報導）
偽造車牌最重擬罰3萬6000元並銷毀車輛 駕駛與車主併罰
交通部14日表示，今年查獲使用偽造號牌車輛案件大量增加，嚴重影響車牌管理，也危害道路交通安全及社會治安，目前已完成相關修法草案，只要查獲偽變造車牌，無論是汽車所有人或汽車駕駛人，一律重罰新台幣3萬6000元，且直接沒入車輛並銷毀處理。（完整報導）
依托咪酯「喪屍煙彈」改列二級毒品 法務部：持有、施用構成犯罪
俗稱喪屍煙彈的依托咪酯成為新毒害，法務部14日表示，毒品審議委員會已經確定將依托咪酯從三級毒品升級為二級毒品，未來製造、販賣、運輸依托咪酯等刑度都會比三級毒品高，且單純持有與施用也會構成犯罪行為，根據毒品危害防制條例，施用第二級毒品者，處3年以下有期徒刑；持有第二級毒品者，處2年以下有期徒刑、拘役或新台幣20萬元以下罰金。 （看完整報導）
IMD世界數位競爭力台灣第9名持平 7指標全球排前3
瑞士洛桑管理學院14日發布2024世界數位競爭力調查評比，台灣在全球67個主要國家及經濟體中排第9名，名次與2023年持平。台灣名列全球前3名的指標有7項，資訊科技與媒體股票市場資本額GDP占比位居榜首；其次，每千人研發人力與企業反應快、彈性大排名第2；學生在數學教育評估上的表現（PISA）、25到34歲人口中接受高等教育比率、研發總支出GDP占比、高科技出口GDP占比等4項指標排名第3名。（看完整報導）
台積電在美工廠員工提集體訴訟 控歧視非台灣中國背景員工
台積電在美國工廠的員工以明顯歧視非亞裔員工為由提起集體訴訟，他們指控台積電在招聘、解僱及工作標準上不公平地偏袒亞裔員工，13名原告分別來自美國、墨西哥、奈及利亞、歐洲和韓國等地，他們正在尋求賠償以糾正台積電明顯的歧視行為。台積電發聲明表示，不評論正在進行的訴訟案件，並強調不以性別、宗教、種族、國籍或政治立場做為招募和晉升考量。（看完整報導）
開箱老照片》文壇巨擘齊邦媛
出生於中國遼寧的齊邦媛在民國36年來到台灣，她致力推廣台灣文學，將台灣文學作品英譯推介至西方世界。民國98年齊邦媛出版「巨流河」一書，長達25萬字詳述她歷經中國長城外的動盪不安，以及來到恆春「啞口海」的日常生活，貫穿近百年華人苦難與顛沛，傳達以順處逆的豁達精神，鼓舞無數讀者。民國100年齊邦媛獲頒台大名譽博士學位，她於113年辭世，享嵩壽101歲。（看完整報導）
以下平台上午8時同時發布早安世界，給你最精華的新聞摘要！
電子報、Facebook、Instagram限時動態、YouTube
- 2024/11/14 07:16
- 2024/11/13 07:18
- 2024/11/12 07:18
- 2024/11/11 07:05
- 2023/02/20 08:50
- 2019/03/29 16:21
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。