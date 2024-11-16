因材施教研討會 教長期許結合藝術豐富生命

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（中央社記者陳至中台北16日電）教育部長鄭英耀今天出席以「因材施教」為主題的國際教育研討會，致詞時提到，學生需要更多情緒上、心理上的支持，建議結合藝術、戲劇等領域，豐富生命並涵養同理心、創造力。

黃昆輝教授教育基金會今天召開2024教育政策國際研討會，主題為「因材施教，成就每個孩子」。

鄭英耀致詞時細數近十年來國際教育理念的轉變，以及國際教育改革的潮流，從「早期決定論」逐漸轉變，認為人類的身心發展是「終身」的。政府因應來自不同社經背景、族群，應提供適性、適才的教育，協助人們有更美好的未來發展想像。

鄭英耀提到，他進入教育部服務後，有更深切的感受，課堂上「因材施教」之餘，教育工作者也需要處理更多學生的情緒，給予更多心理上的支持。他忽然有一個想法，希望能結合藝術學者專家，從戲劇、表演藝術等切入，處理青少年發展的心情故事，豐富孩子的學習內容和生命。

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鄭英耀提到，台灣教育難免還有需要精進、改善之處，但近年國際教育評比結果，台灣學子都名列前茅。而產業在半導體、AI（人工智慧）領域引領風潮，也要歸功於人才培育的貢獻，可見台灣教育正朝著兼顧公益與卓越的方向前進。

黃昆輝基金會董事長黃昆輝表示，台灣的教育發展在政府和民間的合作下，已有相當可觀的表現和成就，但社會大眾對教育品質仍有較高的期待。他始終相信因材施教、成就每一個孩子，是台灣永續發展的目標，也是教育改革的當務之急。（編輯：方沛清）1131116