台大幫雲林農民賣菜 校園擺攤倡親子體驗

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（中央社記者陳至中台北16日電）台灣大學今、明兩天在校總區鹿鳴廣場前舉辦雲林農夫市集，共擺出近40攤，鼓勵親子一同來買菜，同時也認識當季蔬果、農產加工、以及號稱豬肉界精品的「雲饗豬」。

台灣大學生物資源暨農學院執行大學社會責任（USR）計畫，和雲林縣莿桐鄉農會、元長鄉崙仔社區發展協會及雜糧產銷班第29班、大埤鄉農會、虎尾鎮農會、雲林肉品市場等單位合作，在校園內擺出40個攤位，吸引許多假日到校園踏青的民眾駐足和購買。

台大副校長丁詩同在開幕儀式致詞表示，台大已融入雲林縣，透過USR計畫，持續深耕植物醫生和動物醫生2大主軸，實施在地學習、在地服務、在地關懷，以及在地實踐等4個執行目標，有效提升農業水準，並創造更多產業價值。

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雲林縣農業處長魏勝德表示，台大給予在地農民相當大的支持與幫助，深切感受校方、老師或學生都以高度熱忱，透過農畜牧業輔導，成為廣大農友最堅實、最友善的好朋友。

台大指出，今年的農夫市集以「雲林好時光，親子共遊」為主題，期盼提高民眾對雲林農畜產業的認識，並邀請親子透過觀賞、聆聽、觸摸、聞嗅、品嚐五感體驗，讓USR計畫成果融入生活，創造安心消費及振興農牧業雙贏局面。（編輯：李亨山）1131116