大潭電廠工作船擱淺藻礁保護區 桃園環保局開罰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園17日電）台電一艘「大潭電廠進水口清淤工程」無動力工作平台船，16日擱淺於觀新藻礁生態系野生動物保護區，台電及船東今天已將船體拖帶至大潭電廠進水灣，桃園市環保局將依法開罰。

台電公司今天說明，這艘負責「大潭電廠進水口清淤工程」的無動力工作平台船，是昨天凌晨4時從台北港出船，預定拖航至大潭電廠進水灣，但途中因大風浪致使2艘拖船於灣內交換纜繩時不慎脫落，導致平台船南漂擱淺於觀新藻礁保護區。

台電公司指出，昨天接獲通報後，立即由北部施工處至現場警戒監控並研擬拖救方案，因平台船屬無動力船，拖航期間船上無油料及人員，雖有2部挖土機，但研判無人員安全及油外洩污染風險之虞。根據台電緊急應變小組回報拖救進度，工作船已於今天上午約10時漲潮時拖離。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

桃園海岸生態保育協會前理事長葉斯桂說，漁民昨天發現時正逢大潮、白天風浪大，今天退潮已是傍晚時分，擱淺船隻對觀新藻礁的危害程度尚不易檢視，但觀新藻礁已列為生態系野生動物保護區，呼籲相關船隻應更謹慎作業，並避開保護區域，除追究相關責任，後續施工也不容再有疏失。

桃園市政府環保局表示，針對此事，交通運具未經許可駛入，將依據野生動物保育法規定開罰，最高可罰新台幣25萬元，後續將邀請專家學者協助評估藻礁生態保護區受損情形，若有損傷藻礁，將請台電公司提出生態補償復育計畫。（編輯：李錫璋）1131117