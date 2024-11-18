抗生素抗藥性威脅 若未改善10年後均壽恐少1.8年

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（中央社記者曾以寧台北18日電）疾管署今天表示，抗生素抗藥性已被列入全球十大健康威脅，若未改善，估10年後全球平均壽命將因此縮短1.8年。衛福部及農業部將自明年起推動管理行動計畫，以5大策略防治。

衛生福利部疾病管制署透過新聞稿表示，世界衛生組織（WHO）在2019年將抗生素抗藥性列為全球十大健康威脅之一，且估計全球每年約500萬人死亡與抗生素抗藥性感染相關，其威脅若持續惡化，估計全球至2035年平均壽命將因此縮短1.8年，而至2050年經濟損失可達GDP的2%到3.5%。

每年11月18日至24日為「世界抗生素週」，今年以「Educate. Advocate. Act now. 教育、提倡、立即行動」為宣傳主題。疾管署與醫院評鑑暨醫療品質策進會共同響應，由政府醫藥衛生、食品、農業相關單位、專業學會與醫療院所共同響應，攜手落實抗生素管理及感染管制，齊心協力遏制抗藥性問題。

疾管署發言人羅一鈞告訴中央社記者，抗生素抗藥性問題影響人類、動物、植物和環境健康，為降低抗生素抗藥性對民眾威脅，強化政府部門醫藥、食品、農業等3方跨單位合作，衛福部及農業部將自114年起共同推動「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫」。

計畫透過「建立和發展國家抗生素管理協調機制」、「確保動物用、人用之抗生素源頭及流向管理」、「提高民眾及醫療專業人員認知」、「優化醫療照護感染預防和控制」、「推動抗生素抗藥性整合性共同監測與風險評估機制」5大策略強化國內抗生素抗藥性防治及提升醫療照護機構感染管制效能。

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羅一鈞說明，此計畫5年預計共需新台幣19億元預算，工作項目包含建立國家級抗生素抗藥性防治平台，制定國家抗生素管理指引、標準和執行工具等，全程目標包含降低人用抗生素降低5%用量、超級細菌CRAB感染率降低10%；明年首年共編列2億元。

疾管署呼籲各界協力預防抗生素抗藥性，配合政策，從教育、行為改變等層面共同努力，達成抗藥性防治的整體目標。提醒民眾，謹守「4不1要」原則，不主動要求抗生素、不隨便自己買抗生素吃、不吃他人的抗生素、不隨便停藥、要遵守醫囑使用抗生素，以有效減少抗藥性細菌的傳播。（編輯：管中維）1131118