早安世界》北分署公務員輕生案 勞動部長何佩珊鞠躬致歉、分署長謝宜容降調

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北分署公務員輕生案 勞動部長何佩珊鞠躬致歉、分署長謝宜容降調

勞動力發展署北分署4日有公務人員輕生，勞動部19日舉行記者會，勞動部長何佩珊表示，事件主因工作量過大缺乏協助，導火線是認為所負責的系統不可行，卻無處反映，產生無力感，將暫停北分署資訊標案檢視；分署長謝宜容須負行政責任，調離原機關，降調為非主管職；此外，何佩珊為這起事件鞠躬致歉。根據調查結果，相關事證無法證實當事人有遭受長官職場霸凌，但主管謝宜容確實有濫權行為，當事人輕生前長期超時工作且壓力大，多名同事求助身心科治療。（看完整報導）

和平新生天橋即日起拆除 北市：不具文資潛力

台北市政府19日宣布，和平新生天橋不具文化資產價值潛力，且不予列冊追蹤，即日起開始封橋並啟動拆除作業，預計30日前完成拆除作業，施工期間將擴大管制周邊道路交通。護橋團體19日在橋下再抗議市府不尊重文資申報程序，市長蔣萬安的「持續溝通」不曾做到；策展人吳牧青淚灑現場並試圖闖橋，遭警方架離。工務局表示，未來預計在大安森林公園增設解說牌介紹天橋歷史沿革等，保存城市記憶。（看完整報導）

東北季風加華南水氣影響 20日北台灣整天溼涼

氣象署19日表示，20日中部以北、東半部地區及澎湖、金門、馬祖有短暫降雨，尤其基隆北海岸、大台北山區及宜蘭降雨時間較長，有局部大雨的機率。溫度方面，北台灣整天濕涼，氣溫攝氏19到23度，其他地區早晚也偏涼，低溫約19到22度，白天高溫花東約25、26度，中南部地區則可以達27、28度。（看完整報導）

腸病毒就診創10年同期最高 疫情高峰估持續至11月底

疾管署19日表示，上週腸病毒門急診就診破2.2萬人次，為10年同期最高，單週停班課數329班則高於過去4年同週。發言人羅一鈞說，目前疫情已到最高點，預估高原期維持至11月底；流感部分，上週新增17例流感重症、其中8死，本流感季重症及死亡續創10年同期新高。（看完整報導）

阿茲海默新藥過審可移除類澱粉、減緩病理變化 專家：重大突破

失智症協會理事長徐文俊19日表示，有阿茲海默症新藥通過審查，為20年來首款阿茲海默新藥，且不同於過往症狀治療，是首款可移除類澱粉、延緩神經元死亡藥物，為重大突破。徐文俊說，此款單株抗體藥物已經於去年7月在美國通過上市，適用罹患阿茲海默症的輕度認知障礙或輕度失智患者，並於近日通過台灣食藥署審查。不過此藥也有水腫、出血的副作用，若出血嚴重會有致命可能，因此使用上要很小心，但致死比例極低。（看完整報導）

秘魯APEC年會落幕 林信義返台吳釗燮接機

秘魯APEC年會落幕，台灣領袖代表林信義圓滿達成任務19日返台，國家安全會議秘書長吳釗燮前往接機。林信義未在桃園國際機場發表談話，入境後在國安人員引領下離去。林信義此行與各國領袖互動熱絡，不僅與美國總統拜登多次交談，他還熱情邀請拜登訪台，拜登親切回應I will，讓台美友誼再添上一筆。他也與日本首相石破茂用日語寒暄。（看完整報導）

華納Max串流在台灣上線 外商OTT競爭加劇

國外OTT串流影音服務大軍壓境，繼Netflix與Disney+之後，華納兄弟探索集團19日宣布，旗下串流服務Max正式在台灣上線，並於印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和香港等市場推出，拓展亞太地區版圖。集團串流與遊戲執行長兼總裁培瑞特透過新聞稿表示，Max首次在亞太地區上線，為Max在全球擴張過程的重要里程碑，期待在2025年、2026年拓展至更多市場。（看完整報導）

川普證實上任遣返非法移民 無證中國役齡男子優先

美國總統當選人川普18日在社群媒體證實，上任後將頒布緊急狀態，遣返非法移民。媒體報導，川普列為優先遣返的對象包括法院已經發下驅逐令的無證移民、有犯罪記錄的無證移民以及無證中國役齡男子。（看完整報導）

香港民主派被控顛覆政權案 戴耀廷重判10年、黃之鋒4年8個月

香港45名泛民主派人士被控串謀顛覆國家政權罪一案，19日宣判刑期，被視為主謀的香港大學法律學院前副教授戴耀廷獲刑10年最重，前眾志秘書長黃之鋒被判4年8個月。在這起被稱為「35+初選」的案件中，泛民陣營許多菁英都成為被告，許多人是前立法會議員。「35+初選」計畫由戴耀廷提出。2020年7月11至12日，泛民一連兩天舉行立法會選舉初選，目的是爭取在立法會選舉取得過半數（35以上）議席，以便無差別地否決政府一切財政議案，最終迫使行政長官辭職、政府停擺。（看完整報導）

圖輯／12強台灣英雄奮戰 陳晨威江坤宇戴培峰轟出驚奇 鋼鐵牛棚完美鎖住勝利

世界12強棒球賽B組預賽，台灣隊以戰績4勝1敗、分組第2晉級4強，將前進東京依序與委內瑞拉、美國、日本交手。台灣隊賽前不被看好，但球員與團隊始終沒有放棄，預賽首戰對韓國以6比3旗開得勝，唯一一敗只輸給日本2分，展現十足韌性。中央社帶讀者回顧過去一週台灣英雄奮力拚戰的精彩鏡頭，重溫感動瞬間。（看完整報導）

開箱老照片》「聖保羅砲艇」來台取景

1965年11月20日，美國著名導演勞勃．懷斯（Robert Wise）為在台開鏡拍攝的新片「聖保羅砲艇」（The Sand Pebbles），於台北統一飯店舉行記者會。本片故事描述1920年代美國淺水砲艇「聖保羅號」（USS San Pablo）在中國長江下游地區所發生的故事。勞勃．懷斯以淡水河口模擬黃浦江口，把大稻埕一帶、延平北路的街道當成上海拍攝，一部分內景則在中影士林廠完成。（看完整報導）

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