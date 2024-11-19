香港泛民涉顛覆政權案 戴耀廷重判10年、黃之鋒4年8個月

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（中央社記者張謙香港19日電）香港45名泛民主派人士被控串謀顛覆國家政權罪一案今天宣判刑期，被視為主謀的香港大學法律學院前副教授戴耀廷獲刑10年最重，前眾志秘書長黃之鋒被判4年8個月。

其他被告刑期在4年多至7年多之間，包括林卓廷6年9個月、梁國雄6年9個月、黃碧雲6年6個月、楊岳橋5年1個月、胡志偉4年5個月、朱凱廸4年5個月、毛孟靜4年2個月、譚文豪4年2個月、郭家麒4年2個月、范國威4年2個月。

以上各人都是前立法會議員，屬於泛民不同黨派。

另外，前民間人權陣線召集人岑子杰獲刑4年3個月。

在這起被稱為「35+初選」的案件中，泛民陣營許多菁英都成為被告，案件由高等法院審理，並借用西九龍裁判法院進行審訊，45人被判罪成，今天宣判刑期。

根據香港國安法第22條，顛覆國家政權罪根據被告在案中的角色及參與程度設有刑期分級，首要分子或罪行重大者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，積極參加者處3年以上10年以下有期徒刑，其他參加者處3年以下有期徒刑、拘役或管制。

在此之前，大部分被告已被扣押一段時間，最長的有3年8個月。

此案一直備受美國等西方國家關注，部分國家此前曾批評港府在「反送中」運動之後持續逮捕泛民人士，侵蝕「一國兩制」的基礎。

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「35+初選」計畫由戴耀廷提出。2020年7月11至12日，在泛民組織民主動力的主導下，泛民一連兩天舉行立法會選舉初選，由選民參與投票，目的是選出參加同年9月的立法會選舉（後因COVID-19疫情延後一年）泛民代表，並爭取在立法會選舉取得過半數（35以上）議席，以便無差別地否決政府一切財政議案，最終迫使行政長官辭職、政府停擺。

香港國安法規定，任何人組織、策劃、實施或者參與實施以武力、威脅使用武力或者其他非法手段旨在顛覆國家政權行為之一的，即屬於顛覆國家政權罪。（編輯：周慧盈）1131119