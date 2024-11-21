四技二專特殊選才1040個名額 不採計統測或學測

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（中央社記者許秩維台北21日電）114學年四技二專特殊選才、科技繁星計畫招生簡章今天公告，分別提供1040個、2473個名額；四技二專特殊選才採分組聯合招生，不採計統測或學測成績。

技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，114學年四技二專特殊選才管道有83所科技校院、561個系（組）或學程參與招生，並設有「技職特才及實驗教育組」及「青年儲蓄帳戶組」2組，分別提供586個和454個招生名額。

四技二專特殊選才不採計統一入學測驗及學科能力測驗成績，符合招生校系所定的專業領域、特殊技能、經歷、專長或成就的學生，或參與青年教育與就業儲蓄帳戶方案「青年就業領航計畫」或「青年體驗學習計畫」且滿2年或3年以上者，可透過個別網路報名申請。

四技二專特殊選才「技職特才及實驗教育組」維持招收低收入戶或中低收入戶考生的「願景計畫」，並配合教育部推動的「資安學研人才培育計畫」，符合資安人才外加名額資格的招生校系科（組）、學程，可於此校系（組）、學程名稱之後加註「資安人才」辦理招生。

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另外，114學年科技繁星計畫有50所科技校院、671個系（組）或學程參與招生，提供2473個名額，比113學年減少75名。

科技繁星報名考生須為技（綜）高中專業群科、綜合型高中專門學程應屆畢業生，在校成績排名須在科（組）、學程前30%內，並全程就讀同校，且符合推薦學校校內遴選辦法，才能經由學校推薦參加，經分發錄取者，無論放棄與否，一概不得參加114學年四技二專甄選入學。（編輯：陳仁華）1131121