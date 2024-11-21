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民團買公車廣告籲廢108課綱 教部：持續蒐集意見

2024/11/21 14:06
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（中央社記者陳至中台北21日電）歷史教育新三自運動協會近日購買台北市公車、捷運燈箱廣告，呼籲廢除108課綱。教育部今天回應，將持續蒐集各界建議，強化學生競爭力與學習成效。

由多名文史學者發起的「歷史教育新三自運動」，多次批判108課綱「去中國化」，大量刪減文言文，導致學子對文史、品德學習都呈現碎片化。他們近日募集經費，在捷運燈箱及公車刊登「廢108課綱！救台灣教育」廣告，號召民眾支持。

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教育部今天以文字回應，重申108課綱以學生為主體，讓學生依據個人興趣適性選修，例如對社會領域感興趣的學生，則可在必修6學分的基礎上，選修24學分的加深加廣課程，透過歷史、地理、公民的深入學習，培養批判性思考、公民素養與國際視野。

教育部強調，在領域整體學分數不變的情況下，學校同時提供彈性學習時間，讓學生能根據興趣進行專題研究或補充學習，充分發展個人潛能，實現適性揚才的教育目標。未來將持續蒐集各界建議，持續強化學生競爭力與學習成效。（編輯：李亨山）1131121

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