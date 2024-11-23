教育學術團體宣言 籲調控師資、設國家學歷中心

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（中央社記者陳至中台北23日電）教育學術團體聯合年會今天在台北舉行，上百人提出聯合宣言，呼籲建置各類型師資供應的調控機制，朝向「量穩而質優」。同時也建議建置國家學歷中心，讓資訊更公開透明。

民國113年度的教育學術團體聯合年會，今天在台灣師範大學登場，共有3任教育部長到場，包括現任部長鄭英耀、前任部長曾志朗和吳清基，與現場約百名教育界人士一同討論教育議題。

教育學術團體今天共同發表4點宣言，首先是結合台灣的學校、社會、家庭教育，形成相輔相成的體系。第2點為善用生成式AI（人工智慧），建構終身學習社會。

第3點是針對近年各縣市大量增加正式教師員額，教育學術團體認為雖能緩解儲備教師（俗稱流浪教師）和代理教師比率過高的問題，卻也對師培體系造成衝擊，並衍生適應不良師資的協助與安置等議題，期盼長期建立「量穩而質優」的培育和調控機制，並重視在職教師的專業輔導。

第4點是因應國際化趨勢，建議參考「歐洲高等教育學歷認可公約」、「亞太地區高等教育學歷認可公約」等模式，設置國家學歷中心，提供跨國學歷比對資訊。一方面可讓台灣的高等教育學歷資訊更加公開透明、品牌價值更容易流傳，也可作為企業聘僱持國外學歷者的參考依據。

台灣師範大學副校長宋曜廷表示，在少子女化和產業轉變下，新一代對投入教職「有些卻步」，這是非常可惜的事情，畢竟沒有好的老師，就不會有好的教育。他呼籲各界一同思考，如何改善教育的環境，並提升教師的社會形象。

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前教育部長曾志朗致詞時，以嘉義市中央廣場近來出現大量蚯蚓的新聞為例，這些訊號顯示人、地、天都在變，教育最重要的是去瞭解新的孩子該如何學習，如何傳承社會經驗，期盼教育研究者能不斷提出新的觀點。

教育部長鄭英耀指出，醫界近年提出「精準醫療」，教育也應建立個別化的學習診斷評估系統，透過方法論和科技，協助老師快速瞭解學生的學習狀況。他也表示，台灣推動「師資培育多元化」多年，現今的師培模式如何跟上時代的需求，期盼學界能提出更多的想像。（編輯：李亨山）1131123