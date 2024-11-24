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網友疑調味粉罐有蟑螂 北市府稽查、頂呱呱致歉

2024/11/24 18:45（11/24 19:23 更新）
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頂呱呱24日在官網上發布聲明，已立即查核全台有提供調味粉罐的門市狀況。（圖取自頂呱呱網頁tkkinc.com.tw）
頂呱呱24日在官網上發布聲明，已立即查核全台有提供調味粉罐的門市狀況。（圖取自頂呱呱網頁tkkinc.com.tw）
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（中央社記者陳昱婷台北24日電）頂呱呱台北市西門店被網友指控辣椒粉罐中有疑似蟑螂的異物，衛生局今天派員前往稽查，發現環境不潔等多項衛生缺失，要求限期改善，業者則發布聲明致歉，承諾會檢討改善。

一名網友在臉書社團「爆料公社」上發文表示，他昨天到頂呱呱西門店內用時，要使用調味料區的辣椒粉，卻怎麼倒都倒不出來，打開罐蓋後竟然看到數個疑似是蟑螂的黑色固體結塊。

台北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁今天晚間透過媒體群組指出，稍早派員前往稽查時，店家2樓用餐區為封閉、禁止顧客進入狀態，業者表示受污染辣椒粉已丟棄，正進行全面消毒。

林冠蓁表示，依據食品良好衛生規範準則，現場查有冷氣出風口及抽油煙機不潔、器具設備未立即清洗、冷凍冰箱溫度不足、工作台髒污、未出示部分從業人員體檢報告等缺失，皆要求限期改善。

林冠蓁說明，屆期複查若仍不符規定，將依違反食品安全衛生管理法規定處新台幣6萬元至2億元罰鍰，另若食品業者登錄平台資訊仍登錄不完整，將處3萬元到300萬元罰鍰。

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頂呱呱今天在官網上發布聲明表示，已立即查核全台有提供調味粉罐的門市狀況，確認皆無問題，且為防範類似事件再度發生，即日起全面禁止用餐區提供粉罐調味，僅提供單包裝胡椒。

頂呱呱指出，因這間店店長的管理疏忽，總部已對其進行懲處，並派員加強督導此門市，頂呱呱對此事件深感抱歉，將以更高標準要求自我，全面強化食品安全管理，落實嚴謹檢查機制，以持續提供安心、衛生的用餐環境與體驗。（編輯：李錫璋）1131124

#台北市
#台北市衛生局食品藥物管理科長
#林冠蓁
林冠蓁
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