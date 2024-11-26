環境部攜手學研 盼4年內以衛星監測空污及溫室氣體

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北26日電）環境部今天與國家太空中心、中央大學分別簽署合作協議，計畫未來4年內將發射能監測空污及溫室氣體的衛星，有望成為亞洲首例；中長期計畫則是以發射同步衛星為目標。

環境部今天與國家太空中心簽署衛星應用在環境監測與溫室氣體觀測交流合作協議，同時和中央大學簽署環境監測與推動國際交流合作協議，分別由環境部長彭啓明、國家太空中心董事長吳誠文及中央大學校長周景揚代表簽署。

彭啓明打趣說，12強棒球賽台灣剛拿下冠軍，而1971年威廉波特王牌投手就是吳誠文；這次合作就是希望4年內能發射衛星上太空，接下來中長期則是發展同步衛星，包含空氣污染物、溫室氣體量測，對環境部來說是跨出一大步。

吳誠文說明，監測規劃會循序漸進，如高空無人機、高空氣球，最後就是衛星。太空中心發射衛星，科技、環境、氣象有更緊密合作，這也都與國土安全有關；將來希望能擴充監測到海上，不只是本土空污，還會監測來源。

吳誠文表示，透過在衛星上酬載溫室氣體監測器材，可藉由地面植被情況反推溫室氣體排放情況，即時掌握境外、本地污染物以及亞太地區溫室氣體時空變化。

周景揚說，過去中央大學與環保署、現在的環境部一直都有密切合作，現在真正簽署合作協議，希望對未來環境監測能有更大貢獻，在處理氣候變遷、淨零碳排要一起努力。

環境部監測資訊司司長謝炳輝補充，先前美國太空總署NASA科研飛機來台，是看區域的空氣品質，未來若能有同步衛星，就能不間斷監測，每分鐘、每小時掌握台灣的空氣品質。

謝炳輝進一步說明，如中國的空污貢獻多少，現在因資料不公開無法得知，未來藉由衛星可以監測、估算，對於排放、空污傳輸的掌握更好，資源要投在哪裡、怎麼改善控制，衛星能提供很大協助。

環境部提到，亞洲地區雖然已有空污監測衛星，但尚未有監測溫室氣體的衛星，若台灣發射監測空污及溫室氣體的衛星，有望成為亞洲首例。（編輯：張雅淨）1131126