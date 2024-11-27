脊椎手術清醒和醫聊天聽歌 翁腿痛改善當天回家

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（中央社記者陳婕翎台北27日電）65歲洪先生因椎間盤突出，長達3年飽受右腿劇痛延伸到臀部，今年9月接受北醫團隊經超微創脊椎內視鏡手術，術中全程清醒，和醫師聊天、聽最愛的台語歌曲，當天返家，疼痛改善。

台北醫學大學附設醫院骨科部主任吳孟晃今天在記者會表示，椎間盤突出每年新增數萬人，有2大好發族群分別為30至50歲從事活動量較大或搬運重物職業者，及70歲以上退化或脊椎狹窄的高齡者，其中9成可靠復健、物理治療緩解疼痛，尤其是年輕族群，但仍有1成需即時手術治療。

吳孟晃說，傳統脊椎開放式手術需切開大範圍皮膚和肌肉，傷口大、恢復期長，診間病人聽到脊椎手術往往會擔心卻步。北醫附醫民國107年引進脊椎內視鏡設備，將超微創內視鏡運用於椎間盤切除、脊椎狹窄減壓及內視鏡脊椎融合等脊椎減壓手術，截至112年11月已治療470名病人。

北醫附醫神經外科主治醫師陳淑美也提到，因脊椎空間不大，傳統手術單靠肉眼，所以必須切開的範圍較大，甚至可能長達10至20公分，患者最怕開完刀要坐輪椅，或活在躺一輩子的恐懼；脊椎內視鏡微創手術問世，傷口小、組織達到最少破壞，對患者而言，安全性高，後續恢復好。

吳孟晃表示，超微創脊椎內視鏡手術能在1公分以內的切口下完成複雜脊椎手術，通常只需要1小時手術，多數手術當天便可以下床走動，甚至就能返家休養，縮短住院天數或無須住院，可彌補現行醫院床位與醫護人力不足缺口，甚至採取術中全程清醒，避免神經損傷

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吳孟晃進一步解釋，當患者清醒，手術可隨時反應「有感覺」，醫師就可避開傷害神經，降低癱瘓風險。選擇手術全程清醒的患者，透過麻醉醫師以止痛、局部麻醉，降低術中疼痛感，若醒著手術會害怕，醫療團隊會採取聊天、聽最愛的歌曲，撫平緊張情緒。

北醫附醫骨科部今年4月至8月共有21名病人接受超微創脊椎手術後當天出院，病人平均年齡為73.8歲，男女比例為9：12，超微創脊椎內視鏡手術結合樂康專案，臨床研究報告已於北醫體系三院聯合舉辦的醫學研討會發表。（編輯：李亨山）1131127