四技申請招生變革 複試人數擴增至多為名額6倍

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（中央社記者許秩維台北28日電）技專校院招生委員會聯合會網站最新公告，114學年四技申請入學的第1階段篩選，預計複試人數將從各校系名額的至多5倍或50人增為至多6倍或60人。

114學年四技申請入學和四技二專甄選入學招生簡章將於12月5日公告，技專校院招生委員會聯合會網站近日公告，四技申請入學和四技二專甄選入學管道的招生變革。

113學年四技申請入學簡章規定，各校僅可選擇是否要求考生限填該校1個系組或學程。為使招生學校在規劃招生時更有彈性，114學年起，四技申請入學的各校可自訂限制考生選報該校的系組、學程數，四技申請入學以1至6個為限。

四技申請入學包含第1階段篩選和第2階段複試，通過1階篩選的考生，才能進入2階複試，往年各校系1階篩選自訂的預計甄試人數至多為招生名額的5倍或至多50人，114學年起將調整為至多為招生名額的6倍或至多60人。

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技專招聯會表示，為彰顯技專校院重視技高學生的專業能力，114學年四技二專甄選入學在第1階段篩選，以大倍率篩選共同科目、小倍率篩選專業科目為原則，篩選倍率將採計至小數第1位，以0.5為級距；且共同科目最小倍率須大於（含等於）專業科目最小倍率1。

四技二專甄選入學第2階段指定項目甄試，統一入學測驗成績加權科目由各校系科（組）、學程選採自訂，至多採計4科，權重可採計至小數第2位，以0.25為級距；專業科目總權重須大於（含等於）共同科目總權重1。（編輯：管中維）1131128