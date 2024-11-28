鄭運鵬接任中華顧問工程司董事長 自稱重回本行

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（中央社記者汪淑芬台北28日電）民進黨前立法委員鄭運鵬今天接任中華顧問工程司董事長，鄭運鵬台大土木系畢業，他在臉書發文說，「土木系畢業30年重新回到本行，請多多指教。」

中華顧問工程司發布新聞稿表示，今天舉行第19屆第1次董事會，會中推舉鄭運鵬任中華顧問工程司董事長。鄭運鵬除了感謝董事會的支持外，也允諾將持續推動前董事長盧維屏業務推動方向，讓中華顧問工程司邁向新的高峰。

中華顧問工程司指出，鄭運鵬畢業於台灣大學土木系，對於土木技術的知識，契合工程司設施技術中心所推動的業務；另外，他於擔任立委任內時，對於交通領域也具有豐厚的經驗，相信中華顧問在鄭運鵬的帶領下，不論是在技術研發、人才培育、公益協作、協助政府施政等各方面，將有更多的貢獻。

鄭運鵬也在臉書發文，證實就任財團法人中華顧問工程司董事長，並說「這裡是有歷史的專業工程法人，土木系畢業30年重新回到本行，請多多指教。」

鄭運鵬還提到，因為太久沒穿整套西裝，有老助理傳訊嫌他今天拍照穿著不夠正式，明天他將穿襯衫打領帶補拍。

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根據財團法人中華顧問工程司簡介，中華顧問工程司於1969年11月22日，由行政院及交通部主導下創立，多年來積極投入國內各項重大建設。

為健全財團法人組織及運作，並因應「工程技術顧問公司管理條例」立法施行，於2007年5月1日轉投資成立「台灣世曦工程顧問股份有限公司」。中華顧問工程司除持續原有的工程技術研發暨顧問業務發展，並專注於創新科技的設施技術智慧城鄉之研發應用，及培育工程專業人才等公益使命。（編輯：陳政偉）1131128