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推性別友善宿舍、廁所 教部邀大學分享成功案例

2024/12/2 12:42（12/2 13:11 更新）
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教育部2日辦理「113年大專校院校園性別友善空間研討會」，邀請各校分享討論性別友善廁所和性別友善宿舍案例，希望複製成功經驗，打造多元共融校園。（教育部提供）中央社記者許秩維傳真 113年12月2日
教育部2日辦理「113年大專校院校園性別友善空間研討會」，邀請各校分享討論性別友善廁所和性別友善宿舍案例，希望複製成功經驗，打造多元共融校園。（教育部提供）中央社記者許秩維傳真 113年12月2日
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（中央社記者許秩維台北2日電）為推動大專性別友善環境，教育部舉辦研討會，邀請學校分享設置性別友善廁所和宿舍的案例，希望複製成功經驗，協助各校建立性別友善空間。

教育部今天發布新聞稿指出，自民國93年性別平等教育法實施至今，一直秉持「消除性別歧視，維護人格尊嚴」宗旨，近年來學生的性別意識抬頭，跨性別學生的處境及權益日益受到重視，建立大專校院的性別友善空間制度，也是教育部近年的重要政策。

為妥善規劃校園性別友善環境，確保無論學生的性別身分如何，都能感到尊重和安全，教育部於111年7月函頒「校園性別友善廁所及宿舍指引」，並於今年4月完成「大專校院校園性別友善廁所設置參考手冊」，包括性別友善廁所的理論與歷史、性別友善廁所設置說明等。

教育部也於今年9月23日、12月2日辦理「113年大專校院校園性別友善空間研討會」，邀請總務單位、性別平等教育委員會、學務單位等學校人員參與，強化對性別友善廁所、性別友善宿舍的理論與實務有更深入了解及討論。

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研討會也邀請台灣大學教授畢恆達說明「大專校院校園性別友善廁所設置參考手冊」、台灣師範大學學務長林玫君分享「性別友善宿舍的概念及案例」，並安排各校討論性別友善廁所和性別友善宿舍的案例。除了汲取成功經驗，各校也踴躍提出建置性別友善空間遇到的問題及困難。

教育部表示，希望透過研討會的參與分享及討論，複製大專校院建置性別友善空間的成功經驗，散播友善的種子，滲透校園每個角落，以促進性別地位實質平等，消除性別歧視，維護人格尊嚴，共同為保護跨性別學生權益及建立友善校園空間而努力。（編輯：張雅淨）1131202

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