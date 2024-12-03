早安世界》北部東北部今轉濕涼 冷空氣7日南下低溫探14度
北部東北部今轉濕涼 冷空氣7日南下低溫探14度
氣象署表示，3日東北季風稍增強，4日至6日影響，北部及宜花地區天氣轉涼，白天高溫約20至25度，中南部地區約26至28度；各地夜晚清晨低溫約16至20度。下波冷空氣預計7日南下，可能達大陸冷氣團等級，最冷時間預估在8、9日夜晚清晨，北部及宜花平地低溫約14至16度。（看完整報導）
賴總統過境夏威夷參與美智庫座談 拋台灣對全球三項積極行動
總統賴清德1日在夏威夷於美國智庫東西中心發表8分鐘英語演說，他被問到未來4年或8年願景時說，台灣目前最大的挑戰是中國威脅，作為台灣的總統，他有3個使命感，包括維持國家生存發展、強化國防力量、照顧2300萬人民生活。賴總統過境夏威夷時，也與美國聯邦眾議院榮譽議長裴洛西通話。總統府發言人郭雅慧轉述，裴洛西談到，印太區域如果沒有台灣，對區域安全還有對全球經濟會帶來難以想像的後果，支持台灣參與國際組織。（看完整報導）
拜登特赦兒子非法持槍逃稅等罪 稱韓特遭不公平對待
美國總統拜登1日簽署行政赦免令，免除他的兒子韓特非法取得槍枝、逃稅等罪名。拜登此前一直表示不會特赦韓特，他在聲明中提到相信司法制度，而他在掙扎如何處理這件事時，也相信政治已滲透其中，導致司法不公。拜登希望美國民眾理解，他身為父親和總統，為何做出這樣的決定。這項赦免令除赦免韓特非法取得槍枝、逃稅等罪行，還包括他從2014年1月1日到2024年12月1日所有已知、可能構成或參與的不法行為。韓特則說不會將赦免視為理所當然，並矢言「幫助那些仍在生病和受苦的人」。（看完整報導）
11月PMI轉擴張 中經院：廠商觀望、半年景氣多空難料
中經院2日公布11月經季節調整的製造業採購經理人指數（PMI），回升1.4個百分點到51.4%，是9月PMI轉為緊縮後，首次轉為擴張。中經院表示，部分業者因應美國總統當選人川普政策而提前拉貨，推升電子暨光學與電力暨機械設備產業新增訂單轉呈擴張，不過因為地緣政治等風險仍高，製造業未來展望連續第3個月呈現緊縮。（看完整報導）
人工生殖修法草案 國健署：代理孕母爭議大脫鉤處理
衛福部著手修人工生殖法，增訂代理孕母制度引發議論，立法院聯席會議5日將審查朝野立委所提人工生殖法部分條文修正草案。國健署2日宣布，目前呈報規劃內容將研議先處理單身女性、女同志適用等有共識部分，爭議較大的代理孕母則脫鉤處理。衛福部版本草案已在最後關卡性別影響評估，以今年底送行政院為目標。（看完整報導）
福斯汽車關廠談判破裂 德國員工展開罷工
德國金屬工業工會表示，福斯汽車於國內各地車廠的員工2日起罷工，抗議公司計劃裁員數千人。福斯汽車在國內各工廠合計約有12萬名員工，福斯汽車工會啟動罷工，代表這家歐洲汽車業龍頭之一為解決財務困境，提出大規模裁員、減薪甚至關廠計畫，讓勞資對立升高。福斯汽車表示，面對中國競爭和消費者需求降溫，不能排除嚴厲應對措施的可能性。（看完整報導）
Brain rot獲選牛津辭典2024代表字 瑣碎網路內容腐蝕大腦
永無止盡地滑社群媒體、瀏覽令人腦袋麻木遲鈍的內容，這種行為令人感到擔憂之際，「大腦腐蝕」（Brain rot）被宣布為牛津英語大辭典今年頭號代表字。牛津大學出版社表示，這個字在今年變得相當知名，「用以表達對過度消費大量低品質網路內容所帶來影響的擔憂，尤其是社群媒體」。（看完整報導）
體大系主任涉霸凌學生、刀插課桌椅 教育部致歉：絕不袒護
台灣民眾黨立法院黨團2日與受害學生吳同學召開記者會指出，中部某國立體大系主任對學生言語霸凌，甚至還刀插課桌、踹破系辦門牆。教育部代表則表達歉意，認為該師情緒管理非常不妥，將請學校召開教評會處理，絕不袒護老師。（看完整報導）
國內線機票31日起降價 華信台北-金門單程省182元最多
民航局宣布，依據中油2日公告的航空燃油價格，國內航線運價已達調降門檻，國內23條航線機票31日起降價，平均降幅4.3%，其中華信航空台北-金門單程省新台幣182元最多；降幅最少的則是德安航空台東-綠島單程省30元。（看完整報導）
12強賽江國豪壓制日本獲封「萬能右腕」 極品滑球登WBSC社群
世界12強棒球賽台灣隊登上世界第一榮耀，引起國內外關注。被日本轉播單位封為「萬能右腕」的江國豪這次扮演關鍵角色之一，且化身「抗日殺手」，預賽、複賽都壓制日本獲好評，其中複賽對上日本隊時，臨危受命登板接替陳柏清，總計投2.2局，被敲3支安打無失分，送出3次三振。WBSC（世界棒壘球總會）2日更在社群貼出江國豪投球影片，並寫下「可怕的投球」，大力讚賞江國豪的極品滑球。（看完整報導）
開箱老照片》高雄加工出口區成立
1960年代，歐、美、日等工業化國家製造業陸續外移，台灣在經濟部長李國鼎主導下，率先成立高雄加工出口區，以廉價勞力吸引外資來台設廠。加工出口區奠定了台灣經濟起飛的基礎，1970年，高雄加工區的全年外銷總額已達1億1000萬美元。隨著台灣經濟轉型，勞力密集產業式微，歷經50載風華的高雄加工區2021年卸牌，更名為「前鎮科技產業園區」，也象徵新時代的開始。（看完整報導）
Podcast》浪漫與挑戰並存 揭秘森林上班族的工作日常
森林裡總是充滿芬多精，能帶領人們逃離城市的喧囂，獲得療癒和平靜。假如能在森林上班，會是一份浪漫的工作嗎？中央社記者王寶兒分享實際走入山林裡，採訪森林護管員與森林療癒師的經驗，了解他們工作的必備技能，以及他們對森林工作的喜愛與熱情。（收聽Podcast）
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- 早安世界》北部東北部今轉濕涼 冷空氣7日南下低溫探14度2024/12/03 07:27
- 2024/12/02 07:02
- 2024/12/01 07:28
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