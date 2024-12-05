本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
尹錫悅彈劾案過關難度高 看懂韓國朝野盤算與法律戰線
首頁 / 生活
AI人工智慧
新聞專題
AI人工智慧2/300
首頁 / 生活

醫療科技展 心血管照護、生成式AI應用成亮點

2024/12/5 19:12（12/5 19:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2024台灣醫療科技展登場，台北榮總與醫材商合作發展非接觸性心血管疾病監測，在展區展示應用成果，該系統透過人臉識別與AI演算法，用手機自拍鏡頭就可掌握心跳、呼吸、血氧等生命體徵，目前已獲美國FDA醫材認證。中央社記者曾以寧攝 113年12月5日
2024台灣醫療科技展登場，台北榮總與醫材商合作發展非接觸性心血管疾病監測，在展區展示應用成果，該系統透過人臉識別與AI演算法，用手機自拍鏡頭就可掌握心跳、呼吸、血氧等生命體徵，目前已獲美國FDA醫材認證。中央社記者曾以寧攝 113年12月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北5日電）2024台灣醫療科技展今天開幕，各醫學中心中，北榮與廠商合作發展非接觸性心血管疾病監測系統，台大與北醫則利用生成式AI發展自動生成護理報告、腦震盪輔助決策系統等。

台灣醫療科技展今天起至8日在南港展覽館登場，各大醫學中心分別展出各自最新科技應用發展。

台北榮總與醫材商合作，發展非接觸性心血管疾病監測。北榮品質管理中心主任陳正豐接受中央社記者訪問指出，此系統透過人臉識別與AI演算法，用手機自拍鏡頭，就可掌握心跳、呼吸、血氧等生命體徵，目前已獲美國FDA醫材認證；將進一步開發影像式心衰竭預測軟體，讓患者不必進醫院就能掌握心衰竭風險。

考量現代人飲食習慣、生活壓力等增加血管病變風險，發生主動脈擴張時，恐惡化危及性命，國泰醫院開發「主動脈AI篩檢及通報系統」，民眾完成檢查後50秒內即可產出測量結果，並採智慧燈號警示，一發現異常就立即通知放射線科醫師優先判讀，確保及時診治，有效降低主動脈剝離及動脈瘤破裂致命風險。

中風等腦血管疾病發生後，神經復健與肢體功能重建相當關鍵。長庚醫院展出專為此設計的「鏡像手」與「同動車」，以穿戴式動力手部復健器，輔助手部訓練；透過可做多軌跡、免電力的雙側訓練平台，讓病人可以用自己正常側邊訓練患側，有助肩部、肘部功能訓練。

除了心腦血管疾病照護外，生成式AI應用也成這次醫療展一大亮點。台大醫院遠距照護中心每天透過電話與院外患者聯繫，了解患者狀況，但個案管理師須另行撰寫紀錄，因此院方利用OpenAI發展語音轉文字系統，再自動從逐字稿挑出各項生命體徵，將對話紀錄自動生成護理報告，助第一線節省人力。

台北醫學大學暨醫療體系則開發腦震盪AI輔助決策系統。影像醫學部神經放射診斷科主任陳震宇說明，此系統利用功能性磁振影像，能預測病人受傷後未來半年至1年的腦震盪症狀變化，成個人化分析結果，協助醫師制定精準治療方案，準確率高達8成。

新光醫院與群聯電子合作，以AI技術識別PET影像中的腫瘤病灶，透過群聯獨家演算法，在大量標註資訊中學習腫瘤特徵，快速識別腫瘤並且精確定位病變區域，協助提升診斷效率和準確性。（編輯：管中維）1131205

2024台灣醫療科技展5日在台北開幕，長庚醫院展出專為神經復健與肢體功能重建所設計的「鏡像手」與「同動車」，藉穿戴式動力手部復健器輔助手部訓練；並透過可做多軌跡、免電力的雙側訓練平台，讓病人能以正常側邊訓練患側，有助肩部、肘部功能訓練。中央社記者曾以寧攝 113年12月5日
2024台灣醫療科技展5日在台北開幕，長庚醫院展出專為神經復健與肢體功能重建所設計的「鏡像手」與「同動車」，藉穿戴式動力手部復健器輔助手部訓練；並透過可做多軌跡、免電力的雙側訓練平台，讓病人能以正常側邊訓練患側，有助肩部、肘部功能訓練。中央社記者曾以寧攝 113年12月5日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
OpenAI執行長掛保證 有信心馬斯克不會濫用職權
172.30.142.109
更多編輯台推薦新聞：