醫療科技展 心血管照護、生成式AI應用成亮點

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（中央社記者曾以寧台北5日電）2024台灣醫療科技展今天開幕，各醫學中心中，北榮與廠商合作發展非接觸性心血管疾病監測系統，台大與北醫則利用生成式AI發展自動生成護理報告、腦震盪輔助決策系統等。

台灣醫療科技展今天起至8日在南港展覽館登場，各大醫學中心分別展出各自最新科技應用發展。

台北榮總與醫材商合作，發展非接觸性心血管疾病監測。北榮品質管理中心主任陳正豐接受中央社記者訪問指出，此系統透過人臉識別與AI演算法，用手機自拍鏡頭，就可掌握心跳、呼吸、血氧等生命體徵，目前已獲美國FDA醫材認證；將進一步開發影像式心衰竭預測軟體，讓患者不必進醫院就能掌握心衰竭風險。

考量現代人飲食習慣、生活壓力等增加血管病變風險，發生主動脈擴張時，恐惡化危及性命，國泰醫院開發「主動脈AI篩檢及通報系統」，民眾完成檢查後50秒內即可產出測量結果，並採智慧燈號警示，一發現異常就立即通知放射線科醫師優先判讀，確保及時診治，有效降低主動脈剝離及動脈瘤破裂致命風險。

中風等腦血管疾病發生後，神經復健與肢體功能重建相當關鍵。長庚醫院展出專為此設計的「鏡像手」與「同動車」，以穿戴式動力手部復健器，輔助手部訓練；透過可做多軌跡、免電力的雙側訓練平台，讓病人可以用自己正常側邊訓練患側，有助肩部、肘部功能訓練。

除了心腦血管疾病照護外，生成式AI應用也成這次醫療展一大亮點。台大醫院遠距照護中心每天透過電話與院外患者聯繫，了解患者狀況，但個案管理師須另行撰寫紀錄，因此院方利用OpenAI發展語音轉文字系統，再自動從逐字稿挑出各項生命體徵，將對話紀錄自動生成護理報告，助第一線節省人力。

台北醫學大學暨醫療體系則開發腦震盪AI輔助決策系統。影像醫學部神經放射診斷科主任陳震宇說明，此系統利用功能性磁振影像，能預測病人受傷後未來半年至1年的腦震盪症狀變化，成個人化分析結果，協助醫師制定精準治療方案，準確率高達8成。

新光醫院與群聯電子合作，以AI技術識別PET影像中的腫瘤病灶，透過群聯獨家演算法，在大量標註資訊中學習腫瘤特徵，快速識別腫瘤並且精確定位病變區域，協助提升診斷效率和準確性。（編輯：管中維）1131205