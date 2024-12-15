台灣設計師作品登清邁設計週 展現環保永續理念

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（中央社記者呂欣憓清邁15日專電）「台灣設計師連線」參與今年的清邁設計週，帶來10多位台灣設計師的作品，除了展現台東工藝職人的技藝和生活態度，也透過不同的設計師作品，展現台灣對環保與永續發展的重視。

泰國藝文界年度盛事清邁設計週（Chiangmai Design Week）12月7日到15日在清邁老城區內外熱鬧登場，今年邁入第十屆的清邁設計週主題為「從地方出發：透過創意、科技和永續性把在地轉型為國際」（SCALING LOCAL – Transforming Local to Global through Creativity, Technology, and Sustainability）。

清邁設計週由泰國創意經濟局（Creative Economy Agency）主辦，是在地藝術家、設計師和創意工作者展現作品的重要平台，清邁設計週主辦單位今年邀請了「台灣設計師連線」參展，這是台灣設計師連線第四次參與清邁設計週。

台灣設計師連線今年在清邁設計週的展覽分為兩部分，第一部分是和台東縣政府文化處共同策劃的展覽「慢漫台東」 （Taitung in Ease），展出了台東工藝職人的多樣創作，包括傳統器具到現代創新設計。

台灣設計師連線執行統籌邱乾珉接受中央社採訪指出，台東和清邁在工藝發展有很多相似的地方，例如就地取材的竹編品，清邁設計週的主題包含永續，而就地取材的工藝是最永續的生活方式和態度，因此他們跟台東縣府提議，把這些工藝職人的作品帶到清邁。

第二部分的展覽則是From Waste To Worth，呼應清邁設計週的永續主題，其中一個展品是和台灣飯店業者合作，把各式旅館房間會用到的備品排列組合成為煙花的圖樣，邱乾珉說，他們另外還挑選了一些永續或再利用概念的作品，例如回收漁網做的眼鏡，利用回收物製作的飾品和成人積木，還有利用台電變電箱或底泥製作而成的作品等。

邱乾珉表示，台灣設計師連線一直在扮演台灣和泰國設計界之間的橋梁，對泰國人來說，台灣設計有品質和名聲，他們希望未來引薦更多台灣設計師到泰國，並持續尋求資源和更多人一起做這件事。

除了把台灣設計帶到泰國，邱乾珉希望將來有更多不同型式合作，例如台灣設計泰國製造，或把更多泰國設計帶到台灣。（編輯：高照芬）1131215

「台灣設計師連線」參與2024年的清邁設計週，與台東縣政府文化處共同策劃的展覽「慢漫台東」 （Taitung in Ease），展出了台東工藝職人的多樣創作。中央社記者呂欣憓清邁攝 113年12月15日

「台灣設計師連線」參與2024年的清邁設計週，把台灣設計師作品帶到泰國交流。右為「台灣設計師連線」執行統籌邱乾珉，左為企劃總監林孟頡。中央社記者呂欣憓清邁攝 113年12月15日