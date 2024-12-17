知名品牌進口肉桂粉檢出環氧乙烷 遭邊境攔截

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（中央社記者沈佩瑤台北17日電）食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，有業者從美國進口品牌名STARBUCKS的肉桂粉，被檢出殘留致癌物環氧乙烷，違反不得檢出規定，全數共2批、依規定退運或銷毀，沒有流入市面。

在衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單中，共有29項檢驗不合格產品，如智利葡萄乾、越南冷凍地瓜等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

其中，悠旅生活事業股份有限公司從美國進口、品牌名為STARBUCKS的肉桂粉，被檢出殘留農藥環氧乙烷3.5 mg/kg、2.7 mg/kg，違反不得檢出規定，共2批次、32.66公斤，依規定退運或銷毀，沒有流入市面。

食藥署副署長林金富接受媒體電訪說明，針對悠旅生活事業股份有限公司，將從一般抽批調整為加強抽批查驗；整體來說，不同業者從美國進口肉桂粉，過去半年累計3批次不合格，違規原因都是檢出殘留農藥環氧乙烷。

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至於台灣樂天製菓股份有限公司從韓國進口的餅乾棒，則是被檢出著色劑偶氮玉紅違規，共1批次、46.08公斤依規定退運或銷毀。林金富表示，偶氮玉紅並非台灣核准使用的添加物，將把台灣樂天製果股份有限公司從一般抽批調整為加強抽批查驗。

此外，億元食品股份有限公司從印度進口的紅椒色素，一口氣被檢出3種蘇丹色素，包括蘇丹色素1號12 ppb（μg/kg）、蘇丹色素2號170 ppb（μg/kg）、蘇丹色素4號168 ppb（μg/kg），共1批次、75公斤直接銷毀，不得退運。食藥署表示，持續監視查驗印度進口辣椒相關產品，即100%逐批抽驗，就算合格批數達門檻也不會調降。（編輯：陳政偉）1131217