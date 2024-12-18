環境部邀各界許願 擬推新空氣品質政策白皮書

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（中央社記者張雄風台北18日電）環境部今天啟動空氣品質政策白皮書計畫，預計將於明年3月底提出。學者認為，本次設計共同的科學平台，才能在同一條線上討論空氣品質如何改善。

環境部今天舉辦「新空品政策白皮書規劃啟動」記者會，白皮書預計最快於明年3月底前提出，作為第3期空氣污染防制方案（民國117年至120年）的執行重點。

環境部大氣環境司長張順欽表示，白皮書結合民眾對空氣品質的需求，加強溝通與公開收集關注議題；另外會借鑒國際經驗，導入新興技術與研究；並增強空氣品質政策的科學性、可信賴性；最後則是強化跨國合作與本地研究。

張順欽指出，即日起至明年1月8日會啟動「好空氣許願池」，同步成立「台灣空品管理策略平台」綜整建言；接著會在農曆年前召開公民咖啡館，就許願內容聚焦討論；明年2月24日至26日將舉辦「AIR 2025 智慧城市-永續清淨空氣科技創新論壇」，綜整專家建言與公民建議，最後在明年3月提出空品白皮書。

張順欽進一步說明，許願池包含4大面向，包含對工廠、車輛及民生活動的空污改善建議；淨零目標下如何從轉型提升共利減污的方法；針對特定空污影響、空氣品質模式、監測數據應用提出建議；加強管理有害新興污染物等。

長榮大學綠能與環境資源學系教授賴信志表示，台灣的天氣可能是全世界最難預測的，而天氣對空氣品質的影響是重要的關鍵，歐美空氣品質制定都有完整的工具，如氣候、排放等，去設定達標的時間。

賴信志認為，這次設計共同的科學平台、有共同的工具，才有機會站在同一條線，討論台灣未來的空氣品質怎麼改善。

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中央大學大氣科學系特聘教授林能暉表示，今年初NASA的高屏空品實驗，這個實驗結果看到之前不知道的內容，就能成為未來的關鍵因子，空污能降到什麼程度，有基礎背景出來後，就能成為空污防制方案第3期的基礎。

第2期空污防制方案（113年至116年）設定全國細懸浮微粒（PM2.5）年平均濃度於116年達成13微克/立方公尺（μg/m3），並以119年前達12μg /m3為目標，考量中南部地區在特定季節仍有空氣品質不良問題，增訂中南部區域達到15μg/m3的目標；另外新增全國臭氧8小時紅色警示站日數相較108年改善比率達80%的目標。（編輯：陳政偉）1131218