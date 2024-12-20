蜂螫成救命信號 花蓮男就醫發現心肌梗塞

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（中央社記者張祈花蓮縣20日電）花蓮61歲馬姓男子日前整理家園時被蜜蜂螫，原以為是蜂螫造成身體不舒服，就醫發現是心肌梗塞，立即進行手術裝設支架。馬先生說：「感謝4隻小蜜蜂，也感謝醫療團隊」。

馬先生回憶，8月間颱風後整理家園，手臂被4隻蜜蜂蟄，當時確定不是虎頭蜂就不以為意，直到休息後覺得身體一陣不舒服，懷疑是蜂螫造成的，就到門諾醫院掛急診檢查。

馬男急診檢查發現一條血管堵塞100%，醫院立即安排心導管手術先後裝設支架、疏通血路，目前已重新找回健康。他事後回想，一直自認為身體健康、沒有心臟疾病，感謝小蜜蜂提醒，讓他走進醫院即時治療。

門諾醫院心臟血管內科主治醫師陳翰興表示，馬姓病患狀況，可能是當天氣溫差大、風災後壓力加上被蜂螫刺激，誘發斑塊破裂剝落，引起血栓突然堵塞血管，發生心肌梗塞。

陳翰興指出，心血管的斑塊是慢慢形成的，跟病人慢性病三高、生活習慣有關，這些斑塊若沒有造成血管一定程度的狹窄前，病人不一定有症狀，蜂螫成為警示信號，提醒病人關注血管健康，是少見的狀況。

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醫師提醒，冬天是心血管疾病的好發季節，平時有胸悶、痛、易喘的民眾要特別當心，若突發胸悶、劇烈疼痛，且發作時間持續30分鐘以上，靜止休息時也無法緩解，恐罹患「急性冠心病」須立即就醫檢查，避免因血管堵塞導致心肌壞死。

門諾醫院首次成立心臟病友會，邀心臟內科、復健科、營養科及藥劑科等醫事人員，向病友們分享健康管理重點與日常照護知識，近50位病友及家屬參與，分享彼此經驗。（編輯：孫承武）1131220