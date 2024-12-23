防跌APP掌握長者健康狀況 2分鐘計算核心穩定度

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（中央社記者許秩維台北23日電）台科大產學處育成中心輔導的新創公司設計防跌骨架鑑測APP，透過平衡、起坐、行走等3動作測試，2分鐘就可蒐集數據並計算長者的核心穩定度，掌握健康狀況變化。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，根據衛生福利部110年死因統計，事故傷害死亡人數為6775人，居國人死因第7位，其中跌倒（落）致死人數占21.9%，共1482人，跌倒更成為65歲以上長者事故傷害死亡原因的第2位。

台科大產學處育成中心培育輔導的新創公司「建豐健康科技股份有限公司」，用AI建立量測分析與行動APP，讓長者可掌握跌倒風險及衰弱等級等健康指標，透過即時數據分析，管理自身健康，並獲得量身訂製的健康行動建議方案，在第10屆西太平洋健康城市國際研討會獲得「社區照護及健康城市解決方案」首獎。

這個防跌骨架鑑測APP專為高齡者設計，通過平衡、起坐、行走等3動作測試，只要花2分鐘，就可蒐集並分析水平與垂直移動能力數據，經獨家AI模型分析後，精準計算長者的核心穩定度，透過長期動態追蹤，精確掌握健康狀況變化。

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建豐健康科技股份有限公司創辦人暨台科大電子所博士班學生林凱馳表示，團隊已累積超過4.2萬名長者的動態骨架健康數據，透過AI模型進行精確健康分級，提供客製化營養及運動，並積極與跨領域夥伴合作，整合醫療院所、輔具供應商等資源，提供全面、個性化的健康建議。

林凱馳認為，一座智慧的健康城市不能只仰賴AIoT（人工智慧結合物聯網）輔助，最重要的是溫度，他期許自己跟團隊提供有溫度的科技，也鼓勵創業後進，懷抱熱情進行滾動式終身學習，持續關注市場需求，提供「有溫度的」技術服務與產品。（編輯：謝雅竹）1131223