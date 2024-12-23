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113學年公幼餐點費調整 教部補助3.39億元

2024/12/23 10:44（12/23 11:01 更新）
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教育部自113學年起協助各縣市調整公立幼兒園餐點費數額，一般地區餐點費調整為每日新台幣95元，以提供幼兒豐富和營養均衡的餐點，並如實反映物價及食材採購成本。（教育部提供）中央社記者許秩維傳真 113年12月23日
教育部自113學年起協助各縣市調整公立幼兒園餐點費數額，一般地區餐點費調整為每日新台幣95元，以提供幼兒豐富和營養均衡的餐點，並如實反映物價及食材採購成本。（教育部提供）中央社記者許秩維傳真 113年12月23日
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（中央社記者許秩維台北23日電）為保障幼兒的餐點品質並反映成本，教育部自113學年起調整公立幼兒園餐點費數額，全國公幼約須新台幣4億元經費，教育部補助3.39億元，其餘由各縣市分擔。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，為全面提升幼兒園的用餐品質，幼兒教保及服務實施準則第12條定有幼兒園的餐點供應原則，112年也公告幼兒園餐點食物內容及營養基準，包括幼兒園餐點的內容及營養建議量，以及幼兒園餐點相關的注意事項。

另外，自101學年度起，國教署也補助各地方政府轄內公立幼兒園依法增置廚工的人事經費，113學年補助地方政府增置廚工1698人，約4.8億元經費，由廚工自行烹煮符合幼兒年齡及發展需求的餐點，提供均衡飲食。

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考量近年物價上漲和各地區採購餐點食材的差異性，為確保幼兒園有足夠經費採購食材，教育部自113學年起協助各縣市調整公幼的午餐及點心費數額，一般地區調整為每日95元、偏遠地區為105元，全國公幼調整差額所需經費4億元，由國教署補助3.39億元，其餘由各縣市分擔。

國教署提到，為保障幼兒均衡飲食，將持續掌握各縣市餐點供應及物價，適時滾動修正，並就相關法令規定、人員及經費補助等面向持續優化，以提升幼兒園的餐點品質。（編輯：陳政偉）1131223

#國教署
#教育部
#幼兒園
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