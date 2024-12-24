立院排審巴氏量表免評 民團、雇主意見兩極

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（中央社記者吳欣紜台北24日電）立法院今天擬審查攸關80歲以上免巴氏量表就可申請外籍看護等相關法規，民團、勞動部昨天多表達反對、憂心上演搶工大戰，雇主團體今天發聲支持，盼讓更多家庭獲得支援。

多名國民黨立委日前提出就業服務法第46條條文修正草案，主張雇主聘僱外國人從事家庭看護工作，被看護者凡年齡滿80歲以上或70到79歲的癌症二期，得免經醫療機構的專業評估，也就是不用巴氏量表即可申請外籍看護，以減輕家庭照顧者的壓力與負擔。

立法院今天排審相關法案，民間團體包含家總、身心障礙聯盟與台灣社會福利總盟昨天發聲明反對，認為逾80歲可免巴氏量表申請外籍看護，非利多而是災難，恐致22.7萬聘外籍看護家庭，將面對53萬健康長者「加碼搶工」；而勞動部晚間也表示，是否放寬80歲以上健康、亞健康長者即可免評申請外籍看護，應再審慎討論。

由外籍家庭看護工雇主組成的台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會今天則發表新聞稿指出，樂見80歲以上申請外籍看護免評巴氏量表，也認為第一線的醫師本就不應該面對開立巴氏量表的壓力。

雇主協會表示，巴氏量表除非是福利給予，如重症給予聘僱看護的補助，否則更應該擴大全面免用巴氏量表，讓量表不再讓是聘僱外籍看護的必要文件。

雇主協會也說，巴氏量表的免評開放，不僅能夠提高長照服務的可及性，還能讓更多家庭獲得必要的支援，從而有效解決照護人力不足的難題，呼籲政府充分考慮長照家庭的實際需求與挑戰。（編輯：陳政偉）1131224