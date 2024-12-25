屏東續辦班班喝鮮乳 再補助冷鏈保涼設備

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（中央社記者李卉婷屏東縣25日電）中央停辦「班班喝鮮乳」，屏東縣長周春米今天表示，屏東會持續運作「班班喝鮮乳」，1年經費約新台幣3000萬元，再補助學校冷鏈保涼設備，盼兼顧兒童健康與產業。

周春米今天就職2週年記者會，會後接受媒體詢問「是否會延續班班喝鮮乳政策？」周春米表示，調查統整學校意見，有9成以上學校都願意繼續推「班班喝鮮乳」，會持續運作下去，兼顧孩童健康及產業發展。

教育處提及，屏東孩童營養午餐原先就有1週喝1次鮮乳，持續運作「班班喝鮮乳」政策，屏東孩童1週可以喝到2次鮮乳。

教育處表示，為持續運作「班班喝鮮乳」，以縣款承擔費用，1年經費約3000萬元，再補助學校電冰箱、保冰箱等冷鏈設備約480萬元，預計全縣國小、國中、縣立高中及鄉鎮立幼兒園，會有逾6萬名學生受惠。

媒體追問，財政收支劃分法修法是否衝擊屏東交通建設，周春米表示，高雄屏東間東西向第2快速公路通過環評、高鐵延伸屏東路線在年底前確定、屏南快速公路通過可行性評估，現在是屏東重大交通建設關鍵時刻。

周春米說，財劃法修法，不僅國會運作沒有民主實質，空有舉手多數，令人憂心是否會影響到後續工程進度，因為這都不是縣市政府本身的能力及財力能負擔，但幼兒教育、照顧長輩等部分不能少，城市的進步也不能慢，會向行政院充分表達意見。（編輯：謝雅竹）1131225