藍委提案免巴氏量表 勞團批短視近利

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（中央社記者吳欣紜台北26日電）立院明天擬完成就業服務法三讀，放寬80歲以上長者免巴氏量表可申請移工等，勞團今天痛批，此修法短視近利將嚴重影響長照制度發展，也批評藍委偷渡放寬營造業申請移工門檻。

多名國民黨立委日前提出就業服務法第46條條文修正草案，主張雇主聘僱外國人從事家庭看護工作，被看護者凡年齡滿80歲以上或70到79歲的癌症二期，得免經醫療機構的專業評估，也就是不用巴氏量表即可申請外籍看護，以減輕家庭照顧者的壓力與負擔。

立法院原本24日排審相關法案，後經討論朝野黨團簽署協商結論，預計明天完成就業服務法三讀。

勞工團體台灣勞工陣線今天發新聞稿，批評此修法方向短視近利，不以「實際需求」而是以「年齡」、「疾病」等類別大開後門大幅開放家庭看護移工，必定會種下「不斷要求放寬家庭看護移工聘僱資格」種子。

勞陣表示，在移工制度與權利尚未完善下，這樣修法不僅將現行老人照顧服務推向家庭化、市場化的深淵，未來更勢必對國內長照從業人員、中高齡就業機會的嚴重衝擊，多重交織下，導致台灣公共長照發展的受挫，也將侵害各群體的權益。

勞陣也批評，這次修法國民黨完全違反立法程序，突襲式增加「每進用原住民一人或向原住民族綜合發展基金繳納代金者，得申請引進外國人二人」條文，這無疑形同同意營建業者可以用「錢」換取營造移工名額，為營造業更大量引進移工開第二道後門。

勞陣說，過去營造業開放移工對原住民就業衝擊相當明顯，根據近年來官方統計，原住民族除勞動力參與率明顯提升外，就業選擇也日趨多元，雖然營造業已並非單一選項，但仍以佔17%位居第一，而這個後門條款不僅無助於改善原住民就業處境，更不利有意願從事營造業工作原住民就業。

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勞陣說，過去營造業一再以缺工為由要求政府開放更多移工，但加薪和改善惡劣勞動環境才是正本清源之道，在營造業高風險未改善前就大幅修法放寬引進移工，無疑是將他們推向職災風險的火坑，滿足建商短期用工需求的同時，惡化移工的勞動處境。

勞陣強調，就業服務法從1992年通過實施以來，成為台灣制度性聘僱移工的法源基礎已超過30年，是應全面檢視現行不合時宜又無法保障移工人權的政策，但反對這種這種偷襲式的大開後門修法，這不僅和既有的政策目的背道而馳，同時也無助於解決長期以來移工政策的積弊，「缺工就應改善勞動條件，加薪並建立公開透明合理的薪資制度，才是未來解決缺工問題應有的作為。」（編輯：李亨山）1131226