花蓮夫妻求子終成功 門諾聯手禾馨喜迎耶誕寶寶

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（中央社記者李先鳳花蓮縣31日電）花蓮黃姓夫妻結婚8年求子若渴，健檢沒發現大問題，卻一直無法順利受孕，透過門諾醫院與禾馨宜蘊生殖中心的合作，終於在耶誕節喜迎女娃；此為2單位合作的首個成功案例。

37歲黃先生叫女兒「小樂透」。他說，夫妻倆都愛孩子，結婚8年感情好，健檢也沒發現大問題，卻一直無法順利受孕；求子過程中、西醫調理都試過，量測基礎體溫、精準計算排卵期，嘗試多次仍未成功懷孕，最後只能選擇吃中藥調理身體。年初到門諾醫院健檢看到院方與禾馨宜蘊生殖中心合作方案，才重新燃起希望。

喜迎新生的黃太太說：「沒想過要放棄」，3年前縮胃備孕後月經失調，後續進行人工受孕又失敗，心灰意冷時得知門諾醫院與禾馨宜蘊聯手提供花、東不孕夫妻治療服務，她拉著丈夫再拚一次。

夫妻倆受孕過程中，共北上4次，其他如諮詢門診、基礎檢查、用藥與孕期產檢、產後照護等都在門諾醫院進行，少了兩地奔波，更能專心備孕。

黃太太表示，取卵時由禾馨的副院長何信頤醫師親自診療。過程中，耐心地解答夫妻倆的疑問，讓她在每個環節都感到安心。最終取出3顆卵子，經挑選後僅有1顆卵子合格。原本心想這次可能又沒消沒息，直到回門諾檢查，院方告知成功受孕，她開心極了。

由於丈夫是職業軍人遠調外島，懷孕過程一邊工作、一邊安胎，孕期間也曾短暫出血，還好有醫療團隊諮詢、治療，終於有驚無險成功產女。

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門諾醫院產科主任蔡啟智表示，這是第一個門諾與禾馨宜蘊生殖中心合作的成功案例，後續還有3對夫妻正在孕期中。事實上，人工生殖最繁瑣的是一連串的諮詢、檢查、用藥等，在成功受孕前，跑10幾趟醫院免不了，如今在花東就能做好基礎檢查，產婦只須到台北進行取卵、植入等，省下舟車勞頓之苦，更能專心備孕。

門諾醫院與禾馨宜蘊生殖中心自2023年啟動橋接計畫，提供花東不孕夫妻治療服務，由門諾醫院進行諮詢門診、基礎檢查、用藥與孕期產檢、產後照護等，禾馨宜蘊生殖中心則負責人工生殖技術，在兩院合作下，為備孕夫妻量身打造更適宜的懷孕方案。（編輯：李淑華）1131231