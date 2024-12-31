逾80歲聘外籍看護免評 民團：若排擠應設停損點

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（中央社記者沈佩瑤台北31日電）未來80歲以上聘外籍看護免巴氏量表，民間團體擔憂恐導致加速長者退化、重度需求者找不到人等結果，呼籲應追蹤後續家庭看護移工轉換工作原因，若確實產生排擠，應設停損點。

立法院今天三讀通過就業服務法部分條文，雇主聘僱外國人從事家庭看護工作，被看護者凡年齡80歲以上，或70歲至79歲患有癌症二期以上者，得免經醫療機構之專業評估。此外，被看護者具有原住民身分時，其評估與認定方式應由衛生福利部會商原住民族委員會定之。

台灣失智症協會秘書長陳筠靜建議，應即起開始追蹤家庭看護移工轉換工作的理由及比例，原本照護家庭身分、後續轉出狀況等，若發現真的對於有需求者產生排擠效應，應設停損點，社福政策要站在國家發展角度。

陳筠靜表示，雖然對某些家庭來說，降低了聘僱門檻，然而更讓人憂心的是產生照顧排擠效應，特別是失智症患者就算僅輕度失能，因疾病特性導致溝通等照顧困難，許多失智症家庭反映，私下加薪才能找到人已是常態。

陳筠靜直言，台灣即將邁入超高齡化社會，為了國民健康，政府應該要鼓勵民眾避免過度依賴24小時照顧人力，否則會影響培力還有自立生活，當仍有自立能力時，應該要予以重視，這是預防延緩失能、失智的重要關鍵。

此外，陳筠靜說，並不是80歲以上長者才有照護需求，比方說79歲以下獨居或家庭量能較薄弱者、年輕型失智症患者等，恐怕都將會成為弱勢一群。

聽到這個消息，身心障礙聯盟秘書長洪心平深深嘆了口氣指出，這主要將影響2方面，加速長輩退化，以及中重度障礙者恐無人照顧。

洪心平說明，80歲以上尚未失能或輕度失能的長者很多，就服務經驗來看，臨床上照顧越十全十美，太過「茶來伸手、飯來張口」，退化速度更快，即便家中長者有失能或需要陪伴的狀況，建議還是要以長照專業服務優先，不要急著想聘家庭看護移工。

另一個影響則是來自家庭看護移工有選擇工作權利。洪心平表示，修法通過後，不少中重度障礙者憂心家庭看護移工恐將選擇輕鬆、好照顧的家庭，勢必造成外籍看護間人力流動，尤其新進移工部分。

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洪心平強調，包括家庭看護移工在內，目前台灣引進約23萬名社福移工，主要針對需要24小時照護，如抽痰、排尿、無法離開視線等族群，但修法後照護需求人數龐大，加上台灣並不是想引進多少人力就有多少，將造成嚴重衝擊。

中華民國家庭照顧者關懷總會稍早透過新聞稿表示，建議勞動部開闢求助管道，或在1966長照專線，特別註記來電者是否遇到「搶工」狀況，俾做為後續政策修正參考。（編輯：管中維）1131231