海大、東華合編學生海洋讀本 以食魚教育為主軸

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（中央社記者陳至中台北1日電）台灣四面環海，但許多學生卻不親近海洋，海洋大學、東華大學合作編撰「學生海洋讀本」，以食魚教育為主軸，鼓勵學生認識海洋生物與生態，培養環保意識。

教育部今天發布新聞稿，「學生海洋讀本」以食魚教育為主軸，讓學生在國小及國中學習階段，都能接觸合適的海洋教育議題。

例如讀本中，透過釣魚活動讓學生瞭解台灣水域的休閒活動，包括在海邊潮間帶、溪邊、河口、沙灘等，同時也教導水域安全，認識海洋生物及保育方法，並覺察海洋環境保護與永續。

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海大與東華合作的另一本「戶外教育多元學習模式手冊」，則是提出3種戶外教育課程的學習模式，包含套裝路線、學習點、自主規劃，教師可依據手冊有效設計具風險防範意識的課程，引導學生關注活動中的潛在挑戰，提升風險意識。

教育部表示，將持續研發戶外與海洋教育相關教材，帶領學生走出課室外學習，相關教材已置於戶外教育資源平台，供各界免費參考。（編輯：龍柏安）1140101