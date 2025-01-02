鮮乳政策攸關學童健康 教團陳情行政院盼重啟

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（中央社記者陳至中台北2日電）「班班有鮮乳」將於下學期停辦，多個教育團體代表今天到行政院陳情，認為鮮乳政策攸關學童健康，應重新啟動，可由縣市靈活推動，例如透過便利商店系統讓學生自行領取。

為降低紐西蘭牛乳進口零關稅對台灣酪農的衝擊，政府推出「學校採用國產可溯源乳品專案實施計畫」，原預計執行4年，但上路後出現許多問題。行政院於民國113年12月19日宣布，因各界看法分歧，決定從下學期起停辦。

多個教育團體代表今天到行政院陳情，國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，政府當初承諾這是4年的常態性計畫，不該說停就停。他認為執行面的亂象，主因是農業部以「公益價」編列經費，沒有考慮到配送等層面的成本。

全國家長團體聯盟理事長蕭東原表示，鮮乳對學生的營養非常有幫助，有乳糖不耐症也可改用豆漿，都有完善的配套，不該因為某些教師團體反對，就將政策喊停。

全國教育產業總工會理事長林碩杰表示，紐西蘭牛乳進口零關稅勢必打擊本土酪農，政府應落實補貼政策，並在執行層面改進，例如開放用學生證到超商領取，避免增加學校負擔。

中小學校長協會副理事長林松金建議，除了結合超商通路，也可和學校午餐供應商合作，藉此減輕配送鮮乳的行政負擔。

中國國民黨籍立委張嘉郡今天出席活動聲援，她表示，許多縣市發放鮮乳已行之有年，推展到全國出現問題，是因政府部門各行其是，缺乏橫向溝通，「政策的失能，不要讓學童來承擔。」

行政院食品安全辦公室主任許輔今天出面接下陳情書，他表示，下午就會將教育團體的意見寫成報告，後續將和部會、縣市進一步討論，看有無更加成熟的方案。（編輯：龍柏安）1140102