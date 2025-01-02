巧克力專案稽查 5業者違規挨罰3萬到6萬不等

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（中央社記者沈佩瑤台北2日電）巧克力受歡迎，食藥署今天公布最新稽查結果，共5家業者違規，其中3家被發現貯放過期原料，甚至有完全不含可可成分產品，卻標成「巧克力」，分別開罰新台幣3萬到6萬元不等。

為把關巧克力產品食安，衛生福利部食品藥物管理署聯合地方政府衛生局執行「113年度巧克力製品製造業稽查專案」，結果今天公布。

食藥署南區管理中心主任魏任廷接受媒體電訪說明，這次查核421件巧克力產品標示，其中2家業者（3件產品）標示不符規定，另查獲3家業者存放逾期原料，皆已由所轄衛生局依法完成處辦。

2家標示不符合規定的業者中，桃園市紅榜股份有限公司的「愛心巧克力片5組」原料成分甚至未見可可相關成分，換言之品名不能標示成巧克力，違反食安法第22條規定，依法裁處新台幣3萬元罰鍰。

台南市統得食品工業股份有限公司的巧克力產品則是植物油含量超標，同樣不得以「巧克力」為品名，依違反食安法第28條規定，裁處5萬元罰鍰。

至於桃園心盛商行、苗栗縣巧克力雲莊有限公司公館廠、高雄市懿品股份有限公司分別被查獲存放逾期食品原料，通通依違反食安法第15條規定，各裁處6萬元罰鍰。

食藥署呼籲，食品業者應落實自主管理，確保製售食品符合食安法相關規定；將持續查核國內巧克力產品製造業者的作業環境及其巧克力產品標示符合性，維護民眾權益及食用安全。（編輯：陳政偉）1140102