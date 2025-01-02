台61線及台15線北上蘆竹段 4日晚間9時起交管

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園2日電）公路局北區養護工程分局中壢工務段辦理門架裝設作業，將從4日晚間9時至5日凌晨6時止，在台61線及台15線北上蘆竹路段辦理門架裝設作業，將進行交通管制，請民眾配合改道行進。

中壢工務段今天發布新聞稿表示，針對門架裝設作業施工路段交通管制方式，將從4日晚間9時至5日凌晨6時止，封閉台61線北上19公里至17公里蘆竹路段，以及台15線北上23.5公里至23.2公里蘆竹路段。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中壢工務段指出，計畫前往八里林口地區用路人，可由台61線北上19公里蘆竹段處下匝道平面側車道，經濱海路一段（台15線）至海湖北路（桃1線）後，再轉海山中街返回台15線北上續行，車行時間約增加4分鐘。

中壢工務段呼籲用路人，行經相關路段遵循標誌指示減速慢行，或依循交通維持人員引導通行，以維護行車安全，相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意資訊可變看板（CMS）顯示交通管制及訊息，民眾可利用公路局省道即時交通資訊網，或撥打02-86875114及公路局用路人服務中心免付費電話0800-231-035查詢最新路況。（編輯：方沛清）1140102