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白天北台灣較冷 入夜台南以北及宜蘭13至15度

2025/1/3 08:18（1/3 08:36 更新）
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圖為台北市南港軟體園區外出民眾都穿上外套保暖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北3日電）交通部中央氣象署預報，今天受東北季風影響，迎風面有局部短暫雨，白天北台灣較冷，入夜台南以北及宜蘭氣溫約攝氏13到15度。

氣象署表示，東北季風影響，迎風面大台北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，雲林以南地區及中部山區仍有部分南方雲系水氣影響，為局部短暫雨逐漸轉成多雲的天氣，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

氣溫方面，氣象署觀測，清晨高雄以北、宜蘭氣溫約15到17度，屏東及花東約17到20度，白天北台灣高溫16到18度，其他地區高溫19到22度。

氣象署預報，入夜後氣溫降低，台南以北及宜蘭低溫約13到15度，其他地區約16到18度；外島部分，澎湖16到18度、金門12到17度、馬祖10到14度。

氣象署發布陸上強風特報，上午東北風再增強，苗栗至台南、恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖將有9至10級強陣風，桃園、新竹沿海空曠地區及金門、馬祖也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

氣象署說，若溫度與水氣配合，中部以北海拔3500公尺以上高山有零星降雪機率。（編輯：管中維）1140103

#東北季風
#雪
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