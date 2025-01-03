國立空大接手花蓮台觀校區2年 校務會議通過歸還

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（中央社記者張祈、陳至中3日綜合報導）國立空中大學承接原台灣觀光學院校區2年，規劃打造創生產業園區，但因不堪每年逾新台幣1000萬元管養費，且地震造成館舍受損，日前校務會議投票通過歸還。

花蓮壽豐鄉台灣觀光學院2021年9月因少子化停辦，2022年公益董事會決議將校產捐贈給國立空中大學管理，校區占地13.8公頃、7棟建築物，是國內私校校產轉讓給公立學校首例。

空大接管後規劃為青銀融合、生活共學的三樂創生產業園區，朝社區大學、婦女大學及勞工大學等方向轉型，也獲衛福部經費挹注新台幣8000多萬元，整建長照據點計畫。

不過，空大去年10月底校務會議討論到壽豐校區經營方向，自接管壽豐校區後，每年支出超過1000萬元管養，收支無法平衡，加上0403地震花蓮觀光蕭條，與當初規劃預期有異；上月12月24日校務會議投票表決，33票同意壽豐校區歸還，不同意票5票。

空大主秘兼壽豐校區執行長吳政穎今天傍晚受訪證實，校務會議確實投票通過歸還，後續還須報教育部同意後，才能將土地、建物歸還國有財產署，還有一段程序要完成，在尚未確定前，仍會維持相關業務，履行社會責任。

至於向衛福部爭取設置日照中心進度，吳政穎說，因地震造成鄰近建物地層下陷約7公分，經地質鑽探有安全疑慮，因此暫停日照據點設置計畫。

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教育部表示，後續空中大學將依校務會議投票結果，循行政程序報送教育部請求同意；壽豐校區土地如果要歸還國有財產署，則由該署統籌後續使用規劃。

此外，空大壽豐校區部分空間，去年8月起提供給太魯閣境內的西寶國小使用，作為中橫公路還沒穩定開放前的臨時教室。花蓮縣教育處指出，合約到今年7月，不受歸還影響，正在規劃新方案讓師生能安心上課。（編輯：謝雅竹）1140103