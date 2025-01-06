台東釋迦果園電動噴霧車 降噪無廢氣灑藥效果好

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（中央社記者楊淑閔台北6日電）台東是釋迦的主產地，台東區農改場今天表示，約用2年研發完成乘坐式電動噴霧車，不僅藥劑噴灑範圍和傳統一樣，附著性更優，還降噪不排廢氣，預計下半年技轉後生產上市。

農業部台東區農改場副研究員黃政龍告訴中央社記者，目前果園噴藥使用的鼓風式噴霧車為單缸柴油引擎，功率約19到21馬力，會產生噪音、排放廢氣；市面上電動噴霧車規格較小，不符合果園作業需求，因此約花2年，開發出乘坐式電動噴霧車。

黃政龍說，上半年申請專利，下半年可望技轉量產上市，不僅於產銷班、農會，果農個體戶也可以添購，因為購置電動農機可獲1/2補助。

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關於這款乘坐式電動噴霧車，他指出，後方配置鼓風系統，設計特殊風箱結構，以小氣流誘導出中央大氣流，試驗藥劑可噴灑左右兩側各4公尺，與引擎式鼓風噴藥車相當，並有靜電裝置，讓藥劑帶電提高附著效果。

黃政龍說，因為使用可交換電池系統，電力不足可立即抽換；測試顯示，以台東釋迦果園來說，不同高度之間的作業道坡度通常小於15度，實測過爬坡力無虞；動力又僅10馬力，相對節能，電池約可用50分鐘，可噴2趟600公升藥劑，適合中型規模果園使用。（編輯：管中維）1140106