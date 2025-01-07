東吳配音社打造冒險遊戲 邀體驗校園場景解密彩蛋

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（中央社記者許秩維台北7日電）東吳大學配音社團隊耗時12個月，完成全語音的視覺性冒險遊戲「戀與東吳」，帶使用者體驗校園真實場景，還有大學生才知道的彩蛋，預計2月8日上架遊戲平台，免費開放下載。

東吳大學配音社今天發布新聞稿指出，大學生活多采多姿，也是學生實踐夢想的處所；東吳大學配音社社長程蓉宣號召2名夥伴成立工作團隊，結合社團特色，在不仰賴外部資源情況下，完成全語音的視覺性冒險遊戲「戀與東吳」。

程蓉宣表示，東吳配音社創立就是為了發揚配音圈的專業，使配音員的努力讓更多民眾看見，配音社也常舉辦不同活動，如聲調練習、影片翻配、情緒模擬等，讓許多同學體會配音的不易，進一步了解台灣配音員辛勞。

此次作品「戀與東吳」的產出，從劇本撰寫、角色配音、CG繪圖、遊戲引擎等，由配音社3人團隊一手包辦，遊戲以東吳大學為原型，融會許多大學生熟悉的校園要素，以豐富的校園實景照片埋下種種學生們才知道的彩蛋驚喜，力求用詼諧輕鬆的遊戲內容使遊玩者會心一笑，希望藉此達到推廣配音、學校、遊戲的多贏局面。

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程蓉宣提到，由於社團沒有專業錄音空間且經費不足，3人常窩在氣溫高達攝氏32度的社團辦公室進行配音；而配音員揣摩角色的聲線、距離感、重音等，則仰賴聲音導演的靈敏聽覺，才能修正發音不正、咬字不清、情感不足等狀況。

程蓉宣指出，東吳配音社是當前國內大學社團中，少數成功以配音專業推出遊戲的團隊，希望透過多元且新奇有趣的演出，使更多人關注台灣配音圈的專業；「戀與東吳」將於2月8日同步上架至全球最大遊戲平台Steam與獨立遊戲網站Itch.io上，免費開放有興趣的玩家下載。（編輯：龍柏安）1140107