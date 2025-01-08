邱泰源：超高齡元年 將以人為本整合醫療長照

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（中央社記者曾以寧台北8日電）衛福部長邱泰源今天表示，今年是台灣超高齡元年，估全台有69萬名老人獨居。將結合社福及社會安全網，整合醫療與長照，形成以人為中心、社區為基礎的整合性健康照護體系。

中華民國老人福利推動聯盟今天邀請7縣市志工，從全國帶領各地弱勢及獨居長輩，齊聚台北天成大飯店席開30桌，共300多人參與「愛因有您而延續共團圓」歲末圍爐活動，並呼籲「超高齡元年，第3人生正精彩」。

邱泰源出席致詞指出，台灣於去年老年人口已經到達445萬多，預計今年老年人口更將突破20%，是超高齡元年。為因應高齡人口增長，公私部門積極合作推動因應對策，延長健康餘命、延緩失能失智。

邱泰源說，截至去年9月，全國已經有布置4949處社區照顧關懷據點，未來將進一步擴大據點服務，以服務對象共融、空間通用為目標，推動長照3.0，整合醫療與照護體系，支持更多老人自主自利生活，實現健康台灣願景。

隨著人口結構與生活型態改變，邱泰源說，獨居或與配偶同住，也已成為高齡者選擇的趨勢，依行政院主計總處110年人口及住宅普查數目統計的結果推估，約有69萬多老人獨自居住；衛生福利部自112年實施強化獨居老人關懷服務計畫，督請地方政府結合社區多元能力，協調民政警政體系合作，深化在地服務。

截至目前，邱泰源說明，推估台灣約有69萬老人獨居，其中各縣市政府掌握須關懷者共5萬5000多人，總統賴清德尤其關心獨居老人健康生活，今年將有更新的計畫，加強關懷深度廣度，提升獨居老人居住安全、協助安裝緊急救援裝置，讓高齡者能夠在社區安心的安居，並訓練更多志工參與關懷計畫。

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隨著超高齡社會的來臨，邱泰源表示，未來不僅將加強整合醫療與長照，還要結合社會福利、志工資源，及社會安全網，形成以「人為中心」、以「社區為基礎」的整合性健康照護體系。並將加強夜間的喘息服務，讓照顧者有更多支持。

老盟副理事長陳宏材表示，期待藉由1年1度歲末圍爐，呼籲社會大眾共同關心獨居及弱勢長者議題，主張社會應減少或消除年齡歧視，鼓勵高齡者打造自身的第3人生，重建自我價值，共同實現社區互助共好願景。（編輯：陳政偉）1140108