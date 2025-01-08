加拿大美食藝術大賽 台灣廚師大顯身手驚豔全場

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（中央社記者程愛芬溫哥華7日專電）近30名來自台灣的廚師和學生今天參與在加拿大溫哥華舉辦的楓華國際盃美學美饌暨人文藝術競技大賽，展現台灣美食文化藝術，讓加拿大名廚評審們驚豔不已。台加兩國的廚藝協會並簽署合作協議，計劃年年都來開展廚藝交流活動。

第一屆楓華國際盃美學美饌暨人文藝術競技大賽，由卑詩廚師協會和中華楓華國際美饌人文聯盟藝術協會共同主辦，台灣訪問團中有世界廚藝冠軍駱進漢、屢獲國際烘焙大賽金牌的廖唯滋、烘焙藝術捏塑家莊淑媚等頂級名廚，還有正在讀中小學卻獲獎無數的多位小廚師們。

老中青三代的台灣廚神們，在比賽會場上展示翻糖設計作品、手工創意烘焙、中式冷盤和熱炒、調酒飲品藝術等，無一不展現獨特巧思。

莊淑媚創作的原住民翻糖作品令人嘖嘖稱奇，她將賽德克巴萊與美國印地安人捏塑得栩栩如生。莊淑媚說：「人物比例的拿捏度最難，還有身體肌肉的張力和臉部的神情氣氛等細節掌握都不容易。」

裱花藝術家陳瑜瑄的手工烘焙點心美得令人捨不得吃。例如她製作的花朵系列糕餅，以台灣特色花卉如蘭花、山地玫瑰、山櫻花等形體，內餡選用手工親炒的土鳳梨餡。她說：「我想讓外國朋友看到的、吃到的，都是台灣的原汁原味。」

年輕的小廚師們也展示各種美饌料理，或可愛卡通、或魔法奇幻，天馬行空無限創意。

晚上由駱進漢領軍的國宴級菜色，包括竹筒飯、原住民鹹豬肉、鹽酥雞、雞卷、海鮮等道地台灣料理，更令加拿大廚師驚豔不已，賓客們笑說：「賴總統吃甚麼、我們就吃甚麼。」

駱進漢說，這次帶來溫哥華的菜品都曾是台灣國宴上桌的，除了台灣味，也有加拿大在地滋味，「例如我們做的鹹豬肉，豬肉是加拿大當地的，但馬告是台灣來的；龍蝦花枝等食材是加拿大的，醃料佐醬是飄洋過海來的」。

中華楓華國際美饌人文聯盟藝術協會理事長張珮儀說，台灣美食冠天下，每一道美食都有故事，可能是訴說著客家風情，也可能描繪原住民部落之美，這一次出訪，希望能讓更多加拿大人看到純正台灣美食和美饌藝術，同時也帶領年輕一代廚師體驗異國文化，「希望能讓世界各地的人了解台灣之光、知道台灣之美。我相信很多人都不太清楚台灣這麼大，每一個地方都有小故事」。

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卑詩廚師協會有7位廚師參與活動並擔任評審，總裁格里馬迪（Elizabeth Grimaldi）表示，看到台灣年輕一代對廚藝的激情令他們感到振奮，更榮幸能品嚐台灣頂級料理。她也很高興宣布與台灣中華楓華國際美饌人文聯盟藝術協會簽訂合作協議，未來將定期辦交流活動。

駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣感謝那麼多台灣廚師飄洋過海到加拿大大顯身手，她說：「台灣美食文化就是軟實力，讓世界看見台灣、品味台灣。」（編輯：張芷瑄）1140108

烘焙藝術捏塑家莊淑媚很喜歡原住民文化，其創作的原住民翻糖藝術大獲好評，她說有機會樂意創作一個以加拿大原住民為主題的作品。中央社記者程愛芬溫哥華攝 114年1月8日

台灣美食不僅好滋味揚名世界，料理也重視人文藝術，無論是翻糖作品或是鹽雕設計，都令人大為讚賞。中央社記者程愛芬溫哥華攝 114年1月8日