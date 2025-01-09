勞動部：未成年打工 只要單方法定代理人同意

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（中央社記者吳欣紜台北9日電）未成年打工須獲得法定代理人同意，勞動部今天說，現代家庭型態多元，不希望僅能出具一方同意書的兒少打工權益受影響，因此已修改相關規定，只要單方同意即可。

勞動基準法規定，未滿十八歲的未成年受僱從事工作者，雇主應置備其法定代理人同意書及其年齡證明文件，勞動部過去也提供法定代理人同意書範本，給有需要民眾使用。

不過，由於法定代理人同意書上標註，同意書應由父母雙方共同簽署並負擔義務，因此常有未成年可能因為家庭因素只能取得一方同意書而無法打工，勞動部在勞檢時也曾發現部分案例。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛今天表示，經過邀集專家者討論，認為原本法規意旨是讓雇主了解未成年打工是有獲得同意的，考量現代家庭型態多元，其實只要單方代理人同意即可。

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黃維琛也說，實務上有未成年可能因為家庭因素拿不出另一方法定代理人同意書，或者是單親兒少為了要打工必須向雇主揭露家事等，原本要求雙方的規定確實可能影響未成年打工權益。

黃維琛表示，勞動部已經修正相關同意書範本，並寫明同意書只要有法定代理人之一方簽章，就符合勞動基準法規定，也已經通函給各地縣市政府，讓各地清楚相關規定。（編輯：李亨山）1140109