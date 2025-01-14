新竹峨眉清晨6.7度 吳德榮：15日北台灣愈晚愈溼冷

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（中央社記者張雄風台北14日電）根據氣象署網站，今天清晨輻射冷卻影響，平地最低溫為新竹峨眉的攝氏6.7度；氣象專家吳德榮表示，明天強冷空氣挾雨南下，加上南方水氣移入，北台灣愈晚愈溼冷，高山有望降雪。

根據中央氣象署網站，今天清晨平地最低溫為新竹縣峨眉鄉6.7度；其他縣市部分，桃園市大溪區7.8度、苗栗縣造橋鄉7.9度、雲林縣崙背鄉8.3度、新北市樹林區8.5度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，冷空氣雖減弱，由於「強輻射冷卻」，今晨仍有大範圍10度以下低溫，各地區平地最低氣溫約在8至10度。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天各地晴朗穩定，白天明顯回暖，早晚冷，日夜溫差大；明天鋒面雨帶挾強冷空氣南下，北部、東半部轉有局部短暫雨，同時南方水氣移入，山區有局部短暫雨，北台灣氣溫驟降、愈晚愈溼冷，3000公尺以上高山有飄雪機率。

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吳德榮指出，16、17日強冷空氣籠罩，氣溫降至最低；16日白天起漸轉乾，西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨；18至20日冷空氣逐漸減弱，氣溫逐日回升，早晚溫度因「輻射冷卻」而偏低，各地晴時多雲，東半部偶有零星飄雨機率。

吳德榮說，最新歐洲模擬，此波強冷空氣約以達「大陸冷氣團」機率為最高，屈時部分平地最低氣溫仍將降至10度以下。（編輯：陳仁華）1140114