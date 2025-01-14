高鐵加開燈會期列車95班 1/15起開放購票

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（中央社記者汪淑芬台北14日電）台灣燈會今年2月12日至23日，在高鐵桃站前廣場舉行。台灣高鐵公司今天宣布，燈會期間加開95班列車，加強服務賞燈旅客，1月15日起開放購票。

台灣高鐵發布新聞稿，2月12日至23日燈會期間，加開95班次列車（南下47班、北上48班），1月15日凌晨零時起陸續依照一般預售期程開放購票。

台灣高鐵說，配合燈會，「高鐵假期」也同步推出多條超值賞燈旅遊行程，另外，「高鐵飯店聯票」提供旅客入住桃園地區飯店，加購高鐵車票享最低78折起的超值優惠，「高鐵國旅聯票」則提供旅客購買門票、體驗、交通、遊程多樣選擇，同時享有加購高鐵車票85折優惠，適合喜歡自己規劃行程的旅客。

「2025台灣燈會」時隔9年後重返桃園舉辦，各項精彩作品將遍及桃園高鐵站周邊場域，預料將帶動一批搭高鐵賞燈人潮。

台灣高鐵為有效疏運人潮，桃園站燈會期間將於平日（週一至週四）晚間7時及假日（週五至週日）下午5時開始，啟動旅客進出車站動線管制，並自1月20日起，將分階段調整車站周邊轉乘動線及停車位置，詳細資訊可參考高鐵公司企業網站。

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因應賞燈人潮，台灣高鐵特別規劃增開多班行駛於南港與台中的區間車，並增加部分晚間車次自由座車廂數，各車站也將增派人力協助引導，旅客也可透過台灣高鐵企業網站/App或車站內旅客資訊系統，查詢各車次自由座車廂配置情形。

台灣高鐵為歡迎自各地前來桃園欣賞台灣燈會的旅客，特別以Be There Taoyuan為主題，在桃園站2號出口處，精心打造一座高達6公尺光影藝術裝置。設計融合環保與ESG理念，使用可再利用材質，以燈光投影出高鐵旅遊及桃園在地文化，色彩燦爛花卉及美食投影，營造出夢幻多變光影效果，讓旅客來到高鐵桃園站，就能立刻感受台灣燈會的繽紛活力。（編輯：方沛清）1140114