旅館不附沐浴乳？環境部：應採大瓶裝固定式提供

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（中央社記者張雄風台北14日電）媒體報導有旅館業沒有提供洗沐浴用品，環境部今天再次澄清，洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳、乳液等應改為180毫升以上固定式方式提供，一次用的牙刷、梳子等則以免費或付費方式提供。

環境部長彭啓明今天出席「SRF白皮書暨管理辦法發布記者會」，接受媒體聯訪時再次澄清，關於媒體報導旅館業沒有提供洗沐浴用品、不提供任何個人衛生用品等，是錯誤資訊。

彭啓明強調，地球遭遇到塑膠嚴重過量的浩劫，因此源頭減量非常重要，諸如牙刷、梳子等6種衛生用品，往年丟棄量可達4.6億件，「累積起來就是一座大山。」

環境部次長沈志修補充，「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」是在112年7月就公告，經過約1年半的時間宣導及讓業者因應，今年元旦才正式實施。

沈志修說，國外旅客對於台灣人會自備環保杯、自動做垃圾分類都感到驚豔，因此邁向下一步進行一次用旅宿用品限制；旅宿業可以採免費或付費方式提供給消費者上述的一次用品，視其服務品質而定。

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根據規範，洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳、乳液等4種液態盥洗及保養用品是由小瓶裝改成180毫升以上固定式瓶裝或掛壁式等方式提供；梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡、浴帽等6種個人衛生用品，不得陳列房間等營業場所；但於其附屬設施、服務設施、客房以外經營設施陳列者不在此限，如SPA、三溫暖、游泳池、按摩設施、健身房等。

環境部強調，飯店櫃檯可告知民眾，若仍有個人衛生用品需求，採免費或付費方式提供。（編輯：陳政偉）1140114