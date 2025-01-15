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新光三越進軍台南北區商圈 擬第3季開幕

2025/1/15 18:16
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（中央社記者張榮祥台南15日電）東帝士百貨是許多老台南人的回憶，舊址閒置多年後，新光三越和南山人壽合作，承租南山台南廣場經營台南市第3家分店；台南市政府今天表示，這家北區分店預定今年第3季開幕。

新光三越進軍台南市北區商圈，經營全新型態百貨商場，南市府今天告訴中央社記者，新光三越在台南第3家分店，預定今年第3季開幕，但分店名稱尚未確定。

市府經濟發展局指出，此投資案位於西門路4段和立賢路1段交叉口市場用地，南山人壽投資近新台幣50億元，興建結合商場與商辦複合式商業設施，商場由新光三越承租逾1萬坪空間，商辦由南山人壽台南分公司整合多個通訊處搬遷進駐。

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新光三越在台南市第3家分店，也是全台第16家分店，預定導入時尚及生活品牌，打造多元潮流生活圈，進一步帶動台南市北區商業發展。

新光三越1996年第1家台南中山店開幕，帶動台南火車站前商圈聚集動能；2002年第2家台南新天地開幕，促進西門商圈商機蓬勃；2013年台南小西門（台南新天地分館）開幕，目前在台南共2店3館。（編輯：謝雅竹）1140115

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