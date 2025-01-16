台灣進入超高齡社會 星展基金會擬投2.4億推動專案

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（中央社記者羅元駿台北16日電）台灣將邁入超高齡社會，星展基金會今天宣布，今年將在台灣投入新幣1000萬元（約新台幣2.4億元），聚焦供應日常所需、促進社會共融2大主軸，並與華山基金會、馴錢師財商研究中心合作，推動長者與經濟弱勢族群專案。

星展基金會今天舉行公益記者會，星展（台灣）總經理黃思翰與星展集團推廣策略及傳訊處負責人魏洪英等人出席。

魏洪英指出，總統賴清德上任後提動「健康台灣」政策，目標為未來8年民眾平均餘命從79歲提升到82歲，不健康年數占平均餘命比例從10%下降到8%。

魏洪英說，台灣將在今年步入超高齡社會，平均每5人就有1人是老年人口，為了回應高齡議題與社會需求，星展基金會積極串聯社會各界，期望透過創新解決方案，提高銀髮族的生活品質、改善醫療保健與營養需求、消除社交孤立、建立跨世代職場共融，將超高齡社會議題轉化為機遇。

星展基金會將與華山基金會合作，協助關懷三失長者、滿足身心需求，同時強化心理韌性。

另外也與馴錢師財商研究中心促進社會共融，計畫打造AI平台、推動普惠金融，提升經濟弱勢族群的財務知能和經濟韌性。

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魏洪英會後受訪時說明，星展基金會今年針對台灣市場，預計投入新幣1000萬元（約新台幣2.4億元），推動長者與經濟弱勢族群專案。

另外，星展基金會也提到，10年內於星展集團所在市場投入新幣10億元（約新台幣240億元），並貢獻150萬小時員工志工服務時數，聚焦「專注於照顧弱勢族群日常所需」與「推動普惠金融、促進社會共融」2大主軸。（編輯：潘羿菁）1140116