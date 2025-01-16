參與動物疫病防疫有功 徐榮彬升任防檢署長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北16日電）農業部今天舉辦防檢署新任署長就職儀式，由防檢署副署長徐榮彬升任，他持續投入多項重大防疫業務，109年帶領防檢署以「防堵非洲豬瘟」榮獲公務人員傑出貢獻團體獎。

農業部動植物防疫檢疫署發布資訊指出，今天的交接儀式由農業部次長杜文珍監交，徐榮彬完成交接暨宣誓典禮，正式就任防檢署長。

任職防檢署組長、副署長期間，徐榮彬參與非洲豬瘟、口蹄疫、傳統豬瘟、高病原性禽流感等重大動物疫情防疫工作，就職署長後，持續推進防疫進展。

透過 Google News 追蹤中央社

防檢署指出，台灣近年首度爆發牛結節疹等疫情，徐榮彬帶領防檢署監測疫病，有效控制重大疾病擴散，109年度並以「防堵非洲豬瘟」榮獲公務人員傑出貢獻團體獎 ，之後於112年12月獲世界動物衛生組織（WOAH）認可台灣為羊痘非疫區聲明，功不可沒。

徐榮彬為國立中興大學獸醫學研究所博士，79年從屏東縣家畜疾病防治所基層做起，歷任高雄縣動物防疫所、屏東縣家畜疾病防治所所長、高雄市動物保護處處長，107年4月16日至防檢署（112年8月1日由「局」改制為「署」）擔任組長及副局長、改制後為副署長等職。（編輯：陳清芳）1140116