颱風影響高雄蜜棗減產5成 陳其邁：想吃趁早下手

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（中央社記者張已亷高雄19日電）高雄大社區農特產以蜜棗、牛奶、芭樂合稱「大社三寶」名聞全台，其中蜜棗去年受颱風影響年前減產5成，市長陳其邁今天出席推廣活動，提醒市民想吃「最好蜜棗」趁早下手。

陳其邁與民進黨立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆等人今天到大社區觀音山翠屏岩大覺寺前廣場，出席「114年大社三寶意象推廣活動」，眾人致詞後上台體驗「棗樂牛奶炒冰」，依序將牛奶、切丁芭樂及棗子放入冰盤後剁炒，再放上餅乾裝飾，陳其邁等人完成後還各自為冰品命名，讓會場歡笑聲不斷、氣氛熱鬧。

陳其邁指出，大社蜜棗因去年開花期間受颱風影響致產量減少，「產量少更加珍貴，想吃大社最好蜜棗要趁早下手要快」，大社蜜棗水分飽滿、香甜可口、富含維他命C，養顏美容就要吃大社蜜棗。

陳其邁表示，大社區周邊有觀音山、觀音湖等風景區，鄰近大樹、佛光山、旗山等觀光景點，歡迎民眾安排採買農特產及觀光一日遊行程。

另外，陳其邁在致詞時還指定「大社三寶」代言人，他說，蜜棗最佳代言人是「本人比照片好看」的邱議瑩，芭樂分配給有在「轉型」的許智傑代言，牛奶則是體格好的賴瑞隆代言，同時感謝3名立委去年颱風後替高雄爭取芭樂、棗子等農產災損補助。

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高雄市政府農業局指出，高雄蜜棗產期從11月至隔年4月，全市生產面積約716公頃，為全國第一，預估總產量為1萬415公噸，占全台44%；受去年颱風影響，農曆年前蜜棗產量減產5成，預估產期也會稍微遞延至農曆過年後，另外，蜜棗因近年品質改良技術精進，如「雪麗」、「珍寶」、「珍愛」或「珍蜜」等各時節不同品種蜜棗都非常好吃，歡迎民眾選購。

大社三寶活動辦理至今已逾10年，今年活動結合在地人文藝術，由地方學子及民間藝術協會手繪製作燈籠懸掛三角公園展出至元宵節，並結合攤商市集展售、書法家現場揮毫寫春聯等，相關資訊可至大社區公所臉書（Facebook）粉絲專頁查詢。（編輯：陳仁華）1140119