春節9天連假 中捷調整班距各站設蛇年紀念章

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（中央社記者蘇木春台中20日電）農曆春節連假到來，台中捷運公司今天說，中捷綠線連假期間，除1月27日至29日以全日10分鐘班距運轉，其他日期以假日班距模式運行；24日起各站設置蛇年紀念章供民眾集章。

台中捷運公司今天發布新聞稿表示，農曆春節連假連假將屆，中捷公司參考往年疏運經驗調整假期班距，並在旅運高峰時段加密班距。

其中，連假首兩日1月25日至26日採假日班距模式，上午10時至晚間8時班距約8分鐘，晚間11時前其餘時段班距10分鐘；1月27日（小年夜）至1月29日（初一）以全日10分鐘班距運轉，1月30日（初二）至2月2日（初五）採假日班距模式運轉。

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中捷公司表示，除班距規劃，將視實際人潮情形適時派發加班車，歡迎民眾多加利用。另外，自1月24日起，中捷綠線在各車站寫字檯將提供中捷限定的蛇年紀念章，中捷吉祥物「小綠綠」招手迎客，並與喜蛇一起祝賀「蛇來運轉」。

中捷公司指出，1月25日至2月12日，各捷運站也將播放公共藝術地景音樂「春綻花舞」，讓旅客都能感受濃濃的年節氣氛。（編輯：李淑華）1140120